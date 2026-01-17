Hondureños denuncian falta de apoyo estatal en EE. UU. y piden acción al nuevo gobierno

Algunos de ellos permanecen recluidos desde hace cinco o seis meses, sin ser deportados ni informados sobre los pasos a seguir, lo que los mantiene en una especie de limbo legal.

Ante la falta de respuesta oficial, muchos migrantes han recurrido a la Fundación 15 de Septiembre , organización que se ha convertido en un punto de auxilio para hondureños detenidos que llevan meses privados de libertad sin que se resuelva su situación migratoria.

Tegucigalpa, Honduras.- La situación de los hondureños migrantes en Estados Unidos vuelve a encender las alarmas, decenas de compatriotas detenidos en centros migratorios, especialmente en el centro conocido como Alligator Alcatraz , denuncian un abandono casi total por parte del Estado hondureño, al no recibir asistencia consular, orientación legal ni acompañamiento humanitario.

Juan Flores, representante de la Fundación 15 de Septiembre, advierte que el problema es estructural y nacional.

“Tenemos serios problemas. Hay hondureños detenidos desde hace cinco o seis meses en centros migratorios y la mayoría no ha recibido asistencia consular. Ningún cónsul ha ido a visitarlos para verificar sus condiciones o para agilizar trámites básicos que permitirían una deportación más rápida”, señaló.

Los casos más recientes reflejan el drama humano detrás de las cifras, la semana pasada, una hondureña fue detenida en un centro migratorio en Georgia. Ella lleva ocho años viviendo en Estados Unidos y es madre de una bebé de apenas dos años.

Otro caso es el de un hondureño amparado bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS), quien fue trasladado al centro de detención de Alligator Alcatraz, pese a contar con un estatus migratorio especial.

Flores subraya que muchos compatriotas detenidos no saben cuáles son sus derechos ni qué instrucciones seguir.

“No tenemos embajador, no hay respaldo legal ni orientación. Es obligación constitucional y diplomática de la Cancillería brindar asistencia consular, pero lo que existe es un abandono total hacia la comunidad migrante hondureña”, afirmó.

El dirigente migrante también criticó la falta de planificación del gobierno hondureño frente a un escenario migratorio cada vez más complejo.

Asegura que con antelación se advirtió que habría un endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos, pero no se diseñó ningún plan de contingencia.

“Mientras otros países, como México, ofrecen talleres, consulados móviles e información constante a sus ciudadanos, Honduras solo muestra propaganda política en redes sociales”, lamentó.

A esta crisis se suma la falta de transparencia oficial. Según Flores, no existe una plataforma pública que permita conocer cuántos hondureños están detenidos.

La problemática migratoria, advierten organizaciones de apoyo, va más allá del TPS o de las detenciones actuales. Miles de hondureños desean retornar al país, pero no existe un plan integral de retorno ni programas claros de reintegración social, laboral y económica.

Para Flores, el desafío exige políticas públicas de alto nivel e incluso la creación de una institucionalidad específica para atender a más de dos millones de hondureños que viven en el extranjero.

“Nuestros compatriotas están prácticamente presos por negligencia estatal, por no poder tramitarles un documento de salida o brindarles asistencia mínima”, concluyó Flores.

La comunidad migrante hondureña hace un llamado directo al nuevo presidente Nasry Asfura para que no les deje solos frente a una crisis que ya cobra un alto costo humano.

Piden presencia real del Estado en los centros de detención, asistencia consular efectiva y una política migratoria que los proteja, los informe y los acompañe.