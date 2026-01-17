  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías mundo

¿Qué significa la alerta de EE UU de un posible peligro en espacio aéreo que va desde México a Centroamérica?

Estados Unidos emitió alertas de vuelo por posibles actividades militares e interferencias de navegación en amplias zonas del Pacífico y Centroamérica

  • Actualizado: 17 de enero de 2026 a las 18:25
¿Qué significa la alerta de EE UU de un posible peligro en espacio aéreo que va desde México a Centroamérica?
1 de 10

La Administración Federal de Aviación de EE.UU. (FAA) emitió cinco avisos advirtiendo a operadores aéreos estadounidenses de una "situación potencialmente peligrosa" en espacios aéreos sobre el Pacífico. ¿De qué trata?

Foto: EFE/Redes sociales
¿Qué significa la alerta de EE UU de un posible peligro en espacio aéreo que va desde México a Centroamérica?
2 de 10

Estos espacios aéreos sobre el Pacífico van desde México a Ecuador, pasando por Colombia y Centroamérica, "debido a actividades militares" y a posibles interferencias en los sistemas de navegación.

 Foto: EFE/Redes sociales
¿Qué significa la alerta de EE UU de un posible peligro en espacio aéreo que va desde México a Centroamérica?
3 de 10

Las notificaciones, que estarán en vigor 60 días (hasta marzo) recomiendan a compañías y pilotos a extremar las precauciones "al operar en las zonas marítimas sobre el océano Pacífico".

 Foto: EFE/Redes sociales
¿Qué significa la alerta de EE UU de un posible peligro en espacio aéreo que va desde México a Centroamérica?
4 de 10

También en las regiones de información de vuelo en el golfo de California en México (MMFR), Centroamérica (MHTG), Panamá (MPZL), Bogotá (SKED) y Guayaquil (SEFG).

 Foto: EFE/Redes sociales
¿Qué significa la alerta de EE UU de un posible peligro en espacio aéreo que va desde México a Centroamérica?
5 de 10

Los escritos explican que "debido a actividades militares e interferencias del GNSS (siglas del sistema de navegación global por satélite) existen riesgos potenciales para las aeronaves en todas las altitudes, incluidos el sobrevuelo y las fases de llegada y salida del vuelo".

 Foto: EFE/Redes sociales
¿Qué significa la alerta de EE UU de un posible peligro en espacio aéreo que va desde México a Centroamérica?
6 de 10

La advertencia parece apuntar a la posibilidad de que haya aeronaves militares estadounidenses operando sin notificación previa.

 Foto: EFE/Redes sociales
¿Qué significa la alerta de EE UU de un posible peligro en espacio aéreo que va desde México a Centroamérica?
7 de 10

Estas estará operando con sus transpondedores desactivados en estas dos regiones de información de vuelo.

 Foto: EFE/Redes sociales
¿Qué significa la alerta de EE UU de un posible peligro en espacio aéreo que va desde México a Centroamérica?
8 de 10

EE.UU. mantiene desplegado un contingente naval en el Caribe como parte de la operación Lanza del Sur.

 Foto: EFE/Redes sociales
¿Qué significa la alerta de EE UU de un posible peligro en espacio aéreo que va desde México a Centroamérica?
9 de 10

Esto a través de la cual Washington también ha destruido de manera sumaria supuestas lanchas del narcotráfico que navegaban en el Pacífico oriental no lejos de las costas colombianas.

 Foto: EFE/Redes sociales
¿Qué significa la alerta de EE UU de un posible peligro en espacio aéreo que va desde México a Centroamérica?
10 de 10

Ese mismo contingente fue el que apoyó la operación Resolución absoluta, mediante la cual el Ejército estadounidense apresó el pasado 3 de enero al entonces presidente venezolano, Nicolás Maduro, en Caracas.

Foto: EFE/Redes sociales
Cargar más fotos