¿Por qué cerraron las dos cuentas de TikTok de Juan Orlando Hernández?

TikTok eliminó las dos cuentas del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández y este se quejó en redes sociales. ¿Por qué se eliminaron las cuentas y qué pasó? Así reaccionó el exmandatario quien salió de la cárcel en Estados Unidos luego que Donald Trump lo indultara.
“Saludos, soy Juan Orlando Hernández y TikTok bloqueó mi cuenta oficial. La razón: la plataforma bloqueó la cuenta pensando que era falsa y probablemente por reportes de algunas personas malintencionadas”, afirmó el exmandatario en un video difundido en sus redes.
Hernández relató que la situación se agravó tras la publicación de su primer video, el cual tuvo una rápida respuesta del público. “Cuando subí mi primer video, el apoyo de ustedes fue impresionante. En sólo unos días superamos más de 210 mil seguidores”, señaló, agradeciendo el respaldo recibido.
Sin embargo, indicó que paralelamente comenzaron a surgir numerosas cuentas falsas con su nombre, lo que generó confusión en la plataforma. “TikTok determinó que eso generaba confusión y eso al final llevó a la cancelación”, explicó.
La cuenta de Hernández tenía más de 202 mil seguidores y fue cerrada, algo que incomodó al expresidente. JOH decidió abrir una nueva cuenta, sin embargo, también fue cerrada.
Apenas unas horas habían pasado desde que JOH se abrió una cuenta y habiendo apelado con TikTok que rehabilitaran su cuenta principal. La segunda cuenta ya superaba los 5 mil seguidores y de igual forma se cerró.
“Esta será mi cuenta oficial alterna aquí en TikTok para que no haya confusión”, dijo, invitando a sus seguidores a mantenerse conectados. No obstante, horas después también cerraron la segunda cuenta.
“Hablando claro y de frente, les agradezco de todo corazón. No olviden que los quiero mucho”, concluyó el mensaje del exmandatario, quien aseguró que continuará compartiendo contenido a través de sus plataformas digitales.
El exmandatario hondureño había sido extraditado a Estados Unidos en abril de 2022, donde enfrentó un proceso judicial por delitos relacionados con narcotráfico y armas. En marzo de 2024, un tribunal estadounidense lo sentenció a 45 años de prisión, más cinco años de libertad vigilada, tras hallarlo culpable de tres cargos.
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, anunció el indulto al expresidente Juan Orlando Hernández el 28 de noviembre, a dos días de las elecciones generales en Honduras.