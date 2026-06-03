Honduras fue elegida sede de encuentro sobre turismo sostenible para 2027

Tegucigalpa, Honduras.-El ministro de Turismo, Andrés Ehrler, anunció durante el III Foro Iberoamericano de Turismo que Honduras albergará en 2027 un evento internacional sobre turismo resiliente y sostenible de las Américas.
El anuncio fue realizado ante representantes de gobiernos, organismos internacionales, empresarios y líderes del sector turístico de Iberoamérica que participan en el encuentro, considerado uno de los principales espacios de diálogo sobre el futuro de la industria turística en la región.
Ehrler señaló que la elección de Honduras como sede representa un reconocimiento al potencial turístico del país y a los esfuerzos que se realizan para fortalecer un modelo de desarrollo sostenible en el sector.
“Honduras posee características únicas que la convierten en un destino atractivo para visitantes e inversionistas, gracias a su riqueza natural, cultural y humana”, expresó el funcionario.
El ministro destacó que la realización del evento internacional permitirá proyectar a Honduras ante mercados estratégicos, además de promover oportunidades de inversión, intercambio de experiencias y cooperación en materia de turismo sostenible.
Asimismo, señaló que “las nuevas tendencias del turismo mundial demandan experiencias auténticas y diferenciadas, una ventaja que Honduras posee a través de su patrimonio natural y cultural”.
“El turismo busca fuentes de identidad claras. No busca lo masivo, no busca lo copiado; busca lo que Honduras ofrece: etnias vivas, arrecifes llenos de color y una gente que abre los brazos para recibir a sus visitantes”, detalló.
El funcionario informó que “una delegación hondureña presentó recientemente la candidatura del país durante una conferencia global organizada por Naciones Unidas en Paraguay, logrando obtener el respaldo internacional para la realización del evento continental”.
“Lo hemos logrado. El próximo año estaremos realizando en Honduras el evento global de turismo resiliente y sostenible para las Américas 2027”, dijo el titular de Turismo en el marco del cónclave Iberoamericano.
“Hablemos hermoso del país que Dios nos dio. Enamorémonos de Honduras y creamos que este es el país de las oportunidades para crecer y ser felices”, destacó Andrés Ehrler.