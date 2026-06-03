Honduras fue elegida sede de encuentro sobre turismo sostenible para 2027

Tegucigalpa, Honduras.-El ministro de Turismo, Andrés Ehrler, anunció durante el III Foro Iberoamericano de Turismo que Honduras albergará en 2027 un evento internacional sobre turismo resiliente y sostenible de las Américas.

El anuncio fue realizado ante representantes de gobiernos, organismos internacionales, empresarios y líderes del sector turístico de Iberoamérica que participan en el encuentro, considerado uno de los principales espacios de diálogo sobre el futuro de la industria turística en la región.

Ehrler señaló que la elección de Honduras como sede representa un reconocimiento al potencial turístico del país y a los esfuerzos que se realizan para fortalecer un modelo de desarrollo sostenible en el sector.

“Honduras posee características únicas que la convierten en un destino atractivo para visitantes e inversionistas, gracias a su riqueza natural, cultural y humana”, expresó el funcionario.

El ministro destacó que la realización del evento internacional permitirá proyectar a Honduras ante mercados estratégicos, además de promover oportunidades de inversión, intercambio de experiencias y cooperación en materia de turismo sostenible.