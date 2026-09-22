Honduras responde ante la CIJ por disputa de soberanía de Cayos Zapotillos

Tegucigalpa, Honduras.- Honduras presentó ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sus observaciones escritas en respuesta a la declaración presentada por Guatemala dentro del proceso relacionado con la soberanía de los Cayos Zapotillos, litigio promovido por Belice contra Honduras.

En ese sentido, la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional informó que el país entregó dentro del plazo establecido el documento ante la Secretaría de la CIJ, con sede en La Haya, como parte del procedimiento de intervención solicitado por Guatemala, quien presentó el pasado 19 de junio de 2026 una declaración mediante la cual solicitó intervenir en el caso relacionado con la soberanía de Cayos Zapotillos.

Cabe señalar que Guatemala participa en el procedimiento en condición de Estado interviniente no parte, por lo que su participación tiene un alcance diferente al de Honduras y Belice, que son los dos Estados directamente involucrados en el caso.