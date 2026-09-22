Honduras responde ante la CIJ por disputa de soberanía de Cayos Zapotillos

Tegucigalpa, Honduras.- Honduras presentó ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sus observaciones escritas en respuesta a la declaración presentada por Guatemala dentro del proceso relacionado con la soberanía de los Cayos Zapotillos, litigio promovido por Belice contra Honduras.
En ese sentido, la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional informó que el país entregó dentro del plazo establecido el documento ante la Secretaría de la CIJ, con sede en La Haya, como parte del procedimiento de intervención solicitado por Guatemala, quien presentó el pasado 19 de junio de 2026 una declaración mediante la cual solicitó intervenir en el caso relacionado con la soberanía de Cayos Zapotillos.
Cabe señalar que Guatemala participa en el procedimiento en condición de Estado interviniente no parte, por lo que su participación tiene un alcance diferente al de Honduras y Belice, que son los dos Estados directamente involucrados en el caso.
De acuerdo con la Cancillería hondureña, la participación guatemalteca forma parte del procedimiento autorizado por la Corte y está relacionada con el interés de ese país en que determinados aspectos vinculados con sus derechos o posiciones jurídicas sean considerados dentro del proceso.
¿Qué sigue?
El caso avanzará ahora hacia su fase oral, luego de que la Secretaría de la CIJ comunicara al Gobierno hondureño el pasado 17 de septiembre las fechas establecidas para las audiencias.
De acuerdo con el comunicado compartido por la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, las audiencias orales se desarrollarán del 1 al 5 de marzo de 2027, periodo en el que Honduras y Belice expondrán sus argumentos ante los jueces de la Corte, mientras Guatemala presentará sus observaciones como Estado interviniente.
Posteriormente, una vez concluidas las audiencias de marzo, corresponderá a la CIJ analizar los argumentos y documentos presentados por los países antes de emitir una decisión sobre el proceso.