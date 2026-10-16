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Impulsan transparencia con jornadas de capacitación sobre Estado Abierto en diez ciudades

Representantes del sector público, sociedad civil, academia y empresa privada analizarontemas relacionados a la anticorrupción y gobernanza digital

  • Actualizado: 16 de octubre de 2026 a las 15:31
Impulsan transparencia con jornadas de capacitación sobre Estado Abierto en diez ciudades

Los comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) participaron en las jornadas de capacitación que se desarrollaron en diez ciudades de Honduras, sobre Estado Abierto.

 FOTO: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras. -La Alianza de Gobierno Abierto Honduras (AGAH) concluyó una gira por diez ciudades del país para recoger propuestas ciudadanas sobre transparencia, anticorrupción, inclusión y gobernanza digital, como parte de la preparación del VI Plan de Acción de Estado Abierto.

Los encuentros congregaron a representantes de instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil, academia y empresa privada, quienes analizaron los principales desafíos y plantearon necesidades de sus respectivas comunidades.

La iniciativa contó con respaldo financiero y logístico de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y de la Unión Europea.

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La gira comenzó en Danlí, El Paraíso, y continuó por Catacamas, Olancho; Choluteca; San Lorenzo, Valle; Siguatepeque, Comayagua; La Esperanza, Intibucá; Gracias, Lempira; Copán y San Pedro Sula, Cortés.

Las actividades presenciales concluyeron en La Ceiba, Atlántida, donde se cerró esta fase de acercamiento territorial para identificar las prioridades de distintos sectores de la población.

De acuerdo con los organizadores, las propuestas e ideas recopiladas durante las jornadas servirán como insumos para la siguiente etapa de consulta oficial y cocreación de compromisos.

El objetivo es incorporar las necesidades planteadas por la ciudadanía en la formulación del nuevo plan, con énfasis en temas relacionados con la transparencia institucional, la participación ciudadana, la inclusión y el uso de herramientas digitales para mejorar la gobernanza.

La Alianza de Gobierno Abierto Honduras agradeció la participación de los sectores involucrados y la cobertura de los medios de comunicación durante el recorrido nacional.

Asimismo, recordó que la construcción del VI Plan de Acción de Estado Abierto continúa abierta a la ciudadanía e invitó a la población a mantenerse pendiente de las próximas convocatorias y avances a través de sus canales digitales y redes sociales oficiales.

La siguiente fase permitirá avanzar de las jornadas de sensibilización a la consulta y elaboración de compromisos que formarán parte del instrumento nacional de Estado Abierto.

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Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

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