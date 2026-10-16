Impulsan transparencia con jornadas de capacitación sobre Estado Abierto en diez ciudades

La iniciativa contó con respaldo financiero y logístico de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y de la Unión Europea.

Los encuentros congregaron a representantes de instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil, academia y empresa privada, quienes analizaron los principales desafíos y plantearon necesidades de sus respectivas comunidades.

Tegucigalpa, Honduras. - La Alianza de Gobierno Abierto Honduras (AGAH) concluyó una gira por diez ciudades del país para recoger propuestas ciudadanas sobre transparencia, anticorrupción, inclusión y gobernanza digital, como parte de la preparación del VI Plan de Acción de Estado Abierto.

La gira comenzó en Danlí, El Paraíso, y continuó por Catacamas, Olancho; Choluteca; San Lorenzo, Valle; Siguatepeque, Comayagua; La Esperanza, Intibucá; Gracias, Lempira; Copán y San Pedro Sula, Cortés.

Las actividades presenciales concluyeron en La Ceiba, Atlántida, donde se cerró esta fase de acercamiento territorial para identificar las prioridades de distintos sectores de la población.

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De acuerdo con los organizadores, las propuestas e ideas recopiladas durante las jornadas servirán como insumos para la siguiente etapa de consulta oficial y cocreación de compromisos.

El objetivo es incorporar las necesidades planteadas por la ciudadanía en la formulación del nuevo plan, con énfasis en temas relacionados con la transparencia institucional, la participación ciudadana, la inclusión y el uso de herramientas digitales para mejorar la gobernanza.

La Alianza de Gobierno Abierto Honduras agradeció la participación de los sectores involucrados y la cobertura de los medios de comunicación durante el recorrido nacional.

Asimismo, recordó que la construcción del VI Plan de Acción de Estado Abierto continúa abierta a la ciudadanía e invitó a la población a mantenerse pendiente de las próximas convocatorias y avances a través de sus canales digitales y redes sociales oficiales.

La siguiente fase permitirá avanzar de las jornadas de sensibilización a la consulta y elaboración de compromisos que formarán parte del instrumento nacional de Estado Abierto.