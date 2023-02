Honduras hace fuerza ante EE UU para entrar a la Alianza para la Prosperidad Económica

Al consultarle por los requisitos para ser parte, aseveró que “ninguno, es un grupo abierto, como le digo, el tema es que ya con el Triángulo Norte nos dan apoyo puntual y esto es para apoyar a los otros países que no están con el problema migratorio”.

La iniciativa surgió tras la Cumbre de las Américas que se efectuó en junio del año pasado y en la que la presidenta Xiomara Castro no estuvo presente. Sin embargo, el gobierno buscará ingresar a la Alianza para la Prosperidad Económica, tal como lo detalló el canciller Eduardo Enrique Reina a EL HERALDO.

El funcionario del gobierno estadounidense reconoció que algunos países no podrán ser parte ya que uno de los parámetros será el respeto a la democracia.

“La Alianza va a ser un marco que va a estar abierto a otros países, sin embargo, hay países que no cumplen esos estándares, pero la mayoría sí y están más que bienvenidos a ser parte”, expresó.

El experto en derecho internacional Graco Pérez es del criterio de que la no inclusión de Honduras se da por no haber asistido con la Presidenta a la Cumbre de las Américas del año pasado.

“Con esta Alianza habrá preferencias comerciales para quienes formen parte de la alianza. Afecta no estar en este tipo de iniciativas y como Honduras no estuvo presente al más alto nivel con la Presidenta en la Cumbre de las Américas, pues no estamos dentro de la alianza”.

La Alianza de las Américas impulsará una mayor cooperación económica y fomentará ideas audaces con acciones claras para promover una visión de desarrollo, democracia y prosperidad compartida, informó el Departamento de Estado de Estados Unidos.