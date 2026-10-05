Honduras designa a Verónica Bahaia Daboud como nueva embajadora en Austria

Tegucigalpa, Honduras.-El Gobierno de Honduras designó este domingo a Verónica Bahaia Daboud como embajadora del país centroamericano en Austria, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional en Tegucigalpa. La nueva diplomática juró al cargo ante la canciller hondureña, Mireya Agüero, "con el propósito de continuar fortaleciendo las relaciones bilaterales entre ambos países", indicó la misma fuente -en un comunicado difundido en sus redes sociales-.

"En Viena, la embajadora se desempeñará además como representante permanente de Honduras ante los organismos internacionales con sede en esa ciudad, entre ellos la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI)", subraya la información oficial.

La nota añade que la diplomática "asumirá la misión de preservar las buenas relaciones con Austria y ampliar la cooperación en comercio, turismo, educación y cultura, en beneficio de Honduras".

¿Quién es Verónica Margarita Bahaia Daboud?

Verónica Margarita Bahaia Daboud es una diplomática hondureña con una trayectoria vinculada al servicio exterior y a la representación de Honduras ante organismos internacionales. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En 2020 fue designada como encargada de negocios de la representación diplomática de Honduras ante Guatemala, cuando ostentaba el cargo de ministro dentro del servicio exterior.