Casi 13,000 casos sospechosos de dengue acumulan Honduras en lo que va de 2025

Tegucigalpa, Honduras.- Los casos de dengue siguen acumulándose en el país. De acuerdo a los datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Honduras registra 12,986 casos sospechosos de la enfermedad.
Las estadísticas de la organización, que citan datos oficiales, establecen que del total de sospechosos la Secretaría de Salud (Sesal) ha confirmado mediante laboratorio que 254 personas se enfermaron por la picadura del zancudo Aedes aegypti.
El resto de los casos que se acumulan hasta la semana epidemiológica 37 (del 7 al 13 de septiembre) son manejados como dengue, pero mediante el diagnóstico clínico .
Ante las lluvias que se registran en gran parte del territorio, los médicos advierten de un posible aumento de casos de esta enfermedad, por lo que recomiendan a la población tomar las medidas de prevención .
Una de las causas que se señalan como factor de riesgo es la circulación simultánea de varios serotipos del virus (DEN-1, DEN-2, DEN-3 y DEN-4), lo que aumenta la probabilidad de reinfecciones más severas en personas ya expuestas a la enfermedad.
Para frenar el aumento de casos, el gobierno de Honduras recibió el apoyo internacional.
Recientemente, la OPS gestionó recursos del gobierno de Corea del Sur, con una inversión cercana a un millón de dólares (cerca de 26.1 millones de lempiras) para dotar al sistema de salud de mayor capacidad diagnóstica, insumos de control vectorial y refuerzo en comunicación comunitaria.
Los expertos insisten en que es necesario que la ciudadanía tome acciones, como la eliminación de criaderos de mosquitos en sus hogares y comunidades, mediante la limpieza de recipientes que acumulen agua, uso de mosquitos y repelentes.
El dengue produce síntomas como fiebre, dolor muscular, sangrado leve, dolor abdominal intenso, por lo que el personal de salud aconseja que al presentar alguno de estos la población acuda a un centro de salud.
En lo que va de este año la enfermedad ha causado la muerte de cuatro personas, la mayoría menores de edad, pues el virus está afectando más a los menores.