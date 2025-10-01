Casi 13,000 casos sospechosos de dengue acumulan Honduras en lo que va de 2025

Tegucigalpa, Honduras.- Los casos de dengue siguen acumulándose en el país. De acuerdo a los datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Honduras registra 12,986 casos sospechosos de la enfermedad.

Las estadísticas de la organización, que citan datos oficiales, establecen que del total de sospechosos la Secretaría de Salud (Sesal) ha confirmado mediante laboratorio que 254 personas se enfermaron por la picadura del zancudo Aedes aegypti.

El resto de los casos que se acumulan hasta la semana epidemiológica 37 (del 7 al 13 de septiembre) son manejados como dengue, pero mediante el diagnóstico clínico .

Ante las lluvias que se registran en gran parte del territorio, los médicos advierten de un posible aumento de casos de esta enfermedad, por lo que recomiendan a la población tomar las medidas de prevención .

Una de las causas que se señalan como factor de riesgo es la circulación simultánea de varios serotipos del virus (DEN-1, DEN-2, DEN-3 y DEN-4), lo que aumenta la probabilidad de reinfecciones más severas en personas ya expuestas a la enfermedad.