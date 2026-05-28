Guardia de seguridad del Hospital Escuela agrede al reportero Carlos Posadas

Tegucigalpa, Honduras.- Gotas de sangre en el suelo se observa tras la golpiza que le propinó un guardia de seguridad del Hospital Escuela al reportero Carlos Posadas durante una transmisión en vivo del programa en el labora. El incidente ocurrió cuando Posadas, conocido como el “Halcón 01” del canal QhuboTV, informaba sobre las largas filas de atención que se formaban en las afueras del centro hospitalario desde las 6 de la mañana. Un video previo al ataque muestra cuando Posadas, ante la negativa del guardia del ingreso de los pacientes, comenzó a decirles que ingresaran.

Las más de 200 personas que estaban haciendo fila comenzaron a ingresar sin orden, mientras el guardia los empujaba para que no entraran. Cuando el comunicador regresó para verificar que el acceso estaba libre para los pacientes, se acercó al guardia de seguridad diciendo: “Solo mírele la cara a este. Qué barbaridad”, a lo que el guardia se lanzó contra él a puñetazos, provocando que este cayera al suelo tras el fuerte golpe.