Gobierno de Honduras busca importar medicamentos de China, India y Pakistán

Y es que no se trata solo de simples medicamentos, sino de la vida de una persona, o de miles, que buscan desesperadamente una solución para sus problemas de salud, sean físicos o mentales.

La mirada de esos miles de hondureños que no pueden llevarse ni una sola pastilla a casa refleja la impotencia de quienes deben enfrentar el deficiente servicio de la atención pública.

Tegucigalpa, Honduras.- La promesa de encontrar una solución en los hospitales de Honduras es una amarga decepción cuando, tras recorrer varios pasillos y hacer largas filas, cada paciente recibe casi siempre la misma respuesta: “De ese medicamento no tenemos; si gusta, puede comprarlo en las farmacias con esta receta”.

“Seamos realistas: muchos genéricos no son bioequivalentes, lo que significa que no tienen la misma efectividad que un medicamento original. En consecuencia, los pacientes siempre terminarán comprando los originales», aseveró el exsecretario de la Secretaría de Salud.

“Cuando fui ministro, me decían que tenía que comprar medicamentos de China, Pakistán y la India”, expresó José Manuel Matheu, en alusión a que la nueva titular de Salud deberá comprar

Por su parte, María Mercedes Ortega, presidenta del Colegio Químico-Farmacéutico de Honduras (CQFH), indicó que la idea de traer medicamentos de estos países no es mala, pero deben pasar por un proceso de inspección por parte de los profesionales.

“La calidad de los medicamentos se determina a través de un análisis y el colegio químico tiene la oficialidad para analizarlos; la calidad se determina por este análisis para nosotros decir si es o no bueno”, apuntó la experta en fármacos.

Sin embargo, Ortega lamentó que las medicinas sean expendidas en los farmasupros, farmacias dentro de cada tienda de la Suplidora Nacional de Productos Básicos (Banasupro), lugares que no cuentan con las condiciones necesarias ni el personal.

“Nos preocupa, porque si el establecimiento farmacéutico no reúne las condiciones adecuadas para mantener los medicamentos, no los tendrá en las condiciones precisas y Banasupro no es un lugar adecuado”, opinó la presidenta del CQFH.

De acuerdo a la ministra Paredes, vender medicamentos en Banasupro ayudará a la población a conseguir pastillas más baratas.