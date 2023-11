El gobierno está en contra del IAIP por evaluaciones

Vladimir Mendoza, también comisionado del IAIP, dijo que la solicitud de reserva fue retirada por el mismo Poder Ejecutivo y se le dio trámite, por lo que instó a interponer los recursos de revisión para darles trámite y obligar al gobierno a brindar la información, si la resolución fuera a favor por el pleno del IAIP.

EL HERALDO le había consultado al ministro Marcio Sierra por qué no entrega lo requerido y alegó que aún no era público, pese a que en octubre el mismo funcionario adujo que no se entregaban las evaluaciones para cuidar a los burócratas con malas notas.

Este rotativo pidió una opinión al ministro de la Presidencia, Rodolfo Pastor, pero dijo únicamente que “el tema de la evaluación en efecto le compete al ministro Marcio Sierra”.