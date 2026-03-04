Gobierno afina la reducción del presupuesto y lo enviará al Congreso Nacional

En septiembre del año pasado se aprobó un presupuesto por 469 mil millones de lempiras para el ejercicio fiscal 2026, una cifra que ahora será objeto de reducción.

EL HERALDO conoció que la intención es que el proyecto sea enviado al Legislativo a mediados de este mes, una vez que el titular de Finanzas concluya la readecuación de cifras bajo la línea de austeridad que ha marcado el presidente Nasry Asfura .

Tegucigalpa, Honduras.- El Ejecutivo alista la aprobación del nuevo Presupuesto General de la República en el próximo Consejo de Ministros para remitirlo de inmediato al Congreso Nacional, en medio de un proceso de revisión y ajustes que buscan reducir el monto aprobado el año pasado.

De acuerdo con datos oficiales brindados tras el primer Consejo de Ministros, el nuevo monto rondaría los 430 mil millones de lempiras, es decir, cerca de 39 mil millones menos que el aprobado por el gobierno anterior.

“Es un presupuesto enorme que tiene que ser reducido, tiene que ser readecuado para la realidad de un país que no puede estar mal invirtiendo su dinero, gastando su dinero en cosas que no se necesitan. En la medida en la que el ministro de Finanzas vaya afinando ese presupuesto, va a estar listo para poder mandarlo al Congreso Nacional”, manifestó José Argueta, secretario de Comunicaciones y Estrategia.

El funcionario subrayó que la prioridad es ajustar el gasto a áreas estratégicas y evitar erogaciones que no respondan a las necesidades urgentes de la población.



La revisión, forma parte de un proceso técnico que encabeza la Secretaría de Finanzas antes de que el documento llegue al pleno legislativo.

Desde el Congreso Nacional, el diputado Kilvett Bertrand, integrante de la Comisión de Presupuesto, aseguró que el Legislativo está listo para iniciar la discusión en cuanto el proyecto sea recibido.

“Ya vamos a recibir el proyecto final por parte del Poder Ejecutivo y lo vamos a discutir en cuanto lo recibamos. Lo vamos a empezar a discutir en la Comisión de Presupuesto del Congreso Nacional para dar los últimos retoques y poder aprobarlo lo antes posible”, afirmó el parlamentario.

Bertrand recordó que el documento ha sido elaborado por los nuevos ministros conforme a la visión presidencial de acelerar procesos y dar respuestas rápidas en sectores clave.



“Los presupuestos más ansiados son los de salud, educación, seguridad y también el de infraestructura, para el que hemos visto que en los últimos días aprobamos algunos decretos importantes para empezar a poner en movimiento los grandes proyectos que necesita el país”, añadió en acotación.

Este es el dato que dio el gobierno hace unos días luego de su primer Consejo de Ministros; sin embargo, con los nuevos movimientos y ajustes internos, se deberá confirmar si la reducción se mantiene en los 430 mil millones o si sufre variaciones adicionales antes de su presentación oficial.



La expectativa ahora está puesta en la próxima reunión del Consejo de Ministros, donde se dará luz verde al documento final que marcará la hoja de ruta financiera del país para 2026 y que abrirá un nuevo debate en el Congreso sobre el rumbo del gasto público.