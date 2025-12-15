Torres denuncia ante la OEA supuesta injerencia durante las elecciones

El vicecanciller expresó su preocupación por la falta de referencias explícitas en el informe a la interferencia externa y al contexto de violencia que, aseguró, marcó el desarrollo de los comicios en distintas regiones del país.

Las declaraciones de Torres se produjeron luego de conocerse los hallazgos del informe de la Misión de Observación Electoral de la OEA, documento que, según el funcionario, presenta omisiones graves sobre factores que influyeron de manera determinante en el proceso electoral.

Tegucigalpa, Honduras.- El vicecanciller hondureño, Gerardo Torres, denunció este lunes ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) una presunta injerencia extranjera directa, fallas estructurales en el sistema de transmisión de resultados y una coacción masiva al electorado durante las elecciones .

Torres también rechazó que los problemas técnicos mencionados en el informe no tuvieran impacto en los resultados. Señaló que las fallas afectaron directamente al Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), el cual generó una percepción errónea en la ciudadanía al presentarse como reflejo fiel de la voluntad popular cuando no lo era.

En ese sentido, recordó que semanas antes ya se había advertido ante la OEA sobre amenazas al proceso electoral, aclarando que estas no provenían del gobierno de la presidenta Xiomara Castro, sino de intentos por manipular el sistema de transmisión de resultados.

Criticó además que se haya descalificado al consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, quien denunció dichas irregularidades.

El vicecanciller detalló cifras concretas; de 19,167 actas habilitadas, 14,073 presentan inconsistencias con el sistema biométrico, lo que impide comprobar si los votos corresponden a ciudadanos que efectivamente sufragaron.

Indicó que esta situación se originó cuando, un día antes de las elecciones, dos consejeras del CNE decidieron que el uso del biométrico no fuera obligatorio.

A ello se suman, según Torres, 1,882 actas adicionales con falta de firmas, errores de sumatoria o que no han sido recibidas, lo que eleva a 17,036 actas, es decir, el 88 % del total, las que presentan algún tipo de inconsistencia.

Pese a ello, lamentó que solo el 5 % de las actas haya sido habilitado para escrutinio especial, mientras el resto continúa siendo validado únicamente en formato digital.

Torres denunció además que el sistema de transmisión, que debía ser operado de manera coordinada por representantes de tres partidos políticos, sufrió ingresos externos no autorizados, cambios en los códigos fuente y posibles alteraciones de actas, lo que confirma que los datos transmitidos al pueblo hondureño están “falseados o hackeados”.

A quince días de las elecciones, recordó que aún no se ha definido un ganador y que tres de los cuatro partidos participantes han expresado públicamente su desconfianza en el proceso, señalando incluso la posibilidad de un “golpe electoral”, no solo desde el partido de gobierno, sino desde distintas fuerzas políticas.

En su intervención, Torres mencionó también que el Ministerio Público de Honduras presentó el pasado 31 de octubre 26 audios en los que una voz atribuida a la consejera Cossette López describía un escenario similar al actual y hablaba de la nulidad de las elecciones como una ruta posible.