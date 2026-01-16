Gabriela Castellanos comparece al MP por denuncia relacionada con labor electoral

Castellanos explicó que la acción legal fue presentada en diciembre por el abogado Carlos Chajtur , quien cuestionó el rol del CNA en el contexto electoral.

Esto se debe tras una denuncia interpuesta en su contra por el trabajo que la institución desarrolló durante el reciente proceso electoral , particularmente mediante una plataforma ciudadana que difundía datos relacionados con los comicios.

Tegucigalpa, Honduras.- La directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción ( CNA ), Gabriela Castellanos , se presentó este virnes ante el Ministerio Público para ponerse a disposición de las autoridades.

Ante ello, aseguró que la institución ha actuado con total apertura y transparencia, reiterando que no es la primera vez que el CNA enfrenta este tipo de denuncias como resultado de su labor de veeduría y defensa de la democracia.

La titular del CNA señaló que, incluso desde el momento en que tuvo conocimiento público de la denuncia, se puso voluntariamente a disposición del Ministerio Público para entregar toda la información requerida.

Detalló que ya en diciembre acudió a la Fiscalía para manifestar su disposición de colaborar y que su comparecencia reciente responde a una solicitud formal realizada por el ente investigador el miércoles de esta semana.

En relación con los señalamientos, Castellanos enfatizó que la plataforma cuestionada es de carácter ciudadano y se alimenta exclusivamente de información pública.

Indicó que el objetivo fue contribuir a la transparencia del proceso electoral y al fortalecimiento de la democracia, en coherencia con el mandato institucional del CNA como organización de la sociedad civil.

Asimismo, consideró que la denuncia carece de elementos sólidos que ameriten una investigación profunda, aunque subrayó que el CNA es respetuoso del marco legal y de la autoridad del Ministerio Público.

“Estamos aquí para dar respuesta, para aclarar y para entregar todo lo que se nos solicite”, expresó, al tiempo que afirmó que el objetivo de la plataforma se cumplió de manera adecuada.

Castellanos también interpretó la denuncia como parte de una serie de ataques recurrentes contra el CNA, tanto en el actual gobierno como en administraciones anteriores.

Reiteró que el CNA continuará cumpliendo su papel de vigilancia ciudadana y combate a la corrupción, sin dejarse intimidar por presiones políticas o partidarias.

La directora ejecutiva aseguró que la institución seguirá colaborando con el Ministerio Público en lo que sea necesario, convencida de que su actuación ha sido apegada a la ley y en beneficio del interés público.