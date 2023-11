Johel Zelaya: “Vengo a perseguir el delito donde sea que se encuentre”

“Tengan la certeza que se le va a dar trámite y tengan la certeza que vamos a llegar al fondo esas denuncias un informe especial hay que hacerlo”, respondió la máxima autoridad del Ministerio Público.

El fiscal general interino terminó su intervención aclarando que “no me he sentado con quienes ustedes creen que yo me he sentado”, esto debido a los fuertes cuestionamientos de varios sectores por su nombramiento al frente de la Fiscalía.

Asimismo informó que no serán las palabras, si no los “hechos” al frente del MP y espera tener un buen desempeño.