Finanzas analiza reducir gasto corriente y priorizar inversión en 2027

Tegucigalpa, Honduras.-La Secretaría de Finanzas analiza ajustes al gasto público con el objetivo de reducir el gasto corriente y destinar mayores recursos a proyectos de inversión durante 2027, informó este martes 6 de octumbre el ministro Emilio Hernández Hércules.
La revisión se realizó durante una reunión de trabajo en Casa Presidencial, donde también se evaluó la ejecución del presupuesto de 2026 y las prioridades para el próximo ejercicio fiscal. El encuentro contó con representantes de diferentes secretarías de Estado.
Hernández Hércules explicó que Finanzas da seguimiento mensual a la ejecución presupuestaria de las instituciones para identificar dónde son necesarios ajustes y mejorar el uso de los recursos públicos.
“Siempre estamos pendientes mensualmente de cómo va la evolución de cada una de las diferentes secretarías de Estado”, señaló.
Presupuesto para 2027
El funcionario indicó que uno de los objetivos es que el presupuesto de 2027 contemple un menor gasto corriente que el de 2026 y permita fortalecer la inversión pública.
“Estamos enfocados también en poder analizar y revisar el presupuesto 2027 para que podamos tener un menor gasto corriente que el que tenemos en el 2026”, afirmó.
Entre los factores que deberán considerarse están la sequía y los precios internacionales de los combustibles. También mencionó el apoyo temporal a los combustibles y el congelamiento de la tarifa eléctrica, medidas que requieren recursos adicionales.
Finanzas mantiene una revisión semanal con el Gabinete Energético para evaluar el impacto de estos compromisos. Además, para el cierre de 2026 se priorizarán seguridad y defensa, así como los proyectos que puedan concluirse este año y los que continuarán en 2027.
Hernández Hércules aseguró que las metas de recaudación se están cumpliendo y señaló que se analiza implementar la facturación electrónica en 2027 para reducir la evasión y fortalecer los ingresos públicos.