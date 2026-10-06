Finanzas analiza reducir gasto corriente y priorizar inversión en 2027

Tegucigalpa, Honduras.-La Secretaría de Finanzas analiza ajustes al gasto público con el objetivo de reducir el gasto corriente y destinar mayores recursos a proyectos de inversión durante 2027, informó este martes 6 de octumbre el ministro Emilio Hernández Hércules.

La revisión se realizó durante una reunión de trabajo en Casa Presidencial, donde también se evaluó la ejecución del presupuesto de 2026 y las prioridades para el próximo ejercicio fiscal. El encuentro contó con representantes de diferentes secretarías de Estado.

Hernández Hércules explicó que Finanzas da seguimiento mensual a la ejecución presupuestaria de las instituciones para identificar dónde son necesarios ajustes y mejorar el uso de los recursos públicos.

“Siempre estamos pendientes mensualmente de cómo va la evolución de cada una de las diferentes secretarías de Estado”, señaló.