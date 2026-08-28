Festival de la Juventud reunió talento, arte, cultura y deporte en la Villa Olímpica

Tegucigalpa, Honduras.- En el marco del mes de la Juventud, el Instituto Nacional de la Juventud (Injuve) cerró con gran éxito las actividades de agosto con el Festival de la Juventud, un megaevento que reunió a jóvenes de diferentes instituciones en una jornada donde hubo derroche de talento, arte, cultura, deportes y diversión. La actividad se desarrolló en la Villa Olímpica de la capital, donde los jóvenes fueron protagonistas de un show juvenil con una programación que incluyó presentaciones artísticas, cuadros de danza, bandas de guerra, zumba, actividades deportivas, emprendimientos y stands informativos.

El festival permitió reunir en un mismo escenario diferentes expresiones del talento juvenil, convirtiendo la jornada en un espacio de arte, cultura, deporte, recreación y emprendimiento, donde los participantes pudieron demostrar sus habilidades, compartir experiencias y disfrutar junto a otros jóvenes. La celebración contó con la participación de representantes de diferentes instituciones, quienes se sumaron a la gran jornada para acercar información sobre programas, oportunidades y servicios dirigidos a la juventud hondureña. Con el festival se cerró el Mes de la Juventud, una agenda desarrollada por el Injuve durante el mes de agosto para reconocer el papel de los jóvenes y generar espacios de participación, integración y desarrollo.