Danlí vibró con el Festival Cultural “Raíces que nos Unen” de la Cooperativa Sagrada Familia

El pasado 22 de agosto de 2026, la ciudad de Danlí, en el departamento de El Paraíso, se convirtió en el epicentro de la celebración nacional con el desarrollo del Festival Cultural “Raíces que nos Unen”. Desde las 06:00 p.m. hasta las 09:00 p.m., la Plaza Cívica San Sebastián albergó este gran encuentro, organizado por la Cooperativa Sagrada Familia, el cual tuvo como objetivo principal congregar a la juventud, las familias y las comunidades en torno a la alegría y el aprendizaje. Bajo un lema inspirador y homónimo que marcó cada actividad de la jornada, “Raíces que nos Unen”, el encuentro reunió a talentosos participantes de diversas categorías. Estos artistas tuvieron la valiosa oportunidad de compartir sus habilidades sobre el escenario, representando con profundo orgullo las tradiciones que forman parte de nuestra identidad cultural.

Más allá de ser una simple exhibición de aptitudes, este festival se consolidó como un verdadero homenaje a la riqueza cultural de Honduras. A través de la música, la danza y el arte, se destacaron las costumbres que fortalecen los vínculos de nuestra sociedad, reflejando al mismo tiempo el firme compromiso de la cooperativa con la cultura nacional. La iniciativa estuvo claramente orientada a fomentar el encuentro comunitario y, de manera especial, la participación activa de la juventud. Con este esfuerzo integral, se buscó impulsar una integración consciente y transformadora de las nuevas generaciones, reforzando tanto el sentido de pertenencia como los valores cooperativistas en la región.