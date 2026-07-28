UNAH inaugura el XIII Festival Interuniversitario Centroamericano de la Cultura y el Arte

Tegucigalpa, Honduras.- Honduras acoge desde este lunes el XIII Festival Interuniversitario Centroamericano de la Cultura y el Arte (FICCUA 2026), un encuentro que congrega a 940 artistas de doce universidades públicas con una programación que busca resaltar la cultura como parte esencial de la formación superior.

Organizado por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), el festival se desarrolla durante cuatro días en Ciudad Universitaria, en Tegucigalpa, con actividades de música, danza, teatro, literatura y artes visuales en 11 escenarios habilitados para las delegaciones participantes.

El FICCUA representa un espacio creado para los estudiantes de educación superior de Centroamérica y resaltó la importancia del arte y la cultura en los procesos de formación académica, destacó el rector de la Unah, Odir Fernández Flores, en la apertura del festival.