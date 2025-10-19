Autoridades vigilan onda tropical con posibilidad de 70% de convertirse en ciclón

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) estima una onda tropical con una alta probabilidad del 70% en los siguientes siete días.
Una onda tropical localizada sobre el arco de las Antillas Menores se desplaza hacia el mar Caribe a unos 25 kilómetros por hora, según informó este domingo el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC).
Sin embargo, los modelos meteorológicos aún no coinciden sobre su posible trayectoria.
Algunos proyectan un desplazamiento hacia Jamaica y La Española (isla del Mar Caribe, dentro de las Antillas Mayores), mientras que otros apuntan a un posible acercamiento a aguas más próximas al istmo centroamericano.
En sus reportes oficiales el fenómeno aún no presenta una circulación cerrada, pero continúa mostrando signos de desarrollo lento a medida que avanza.
En meteorología, una circulación cerrada se refiere a un patrón en el que los vientos giran de manera continua alrededor de un centro definido de baja presión, siendo una característica clave para que un sistema pueda clasificarse como tormenta tropical o ciclón.
Copeco reiteró que mantiene vigilancia permanente sobre la evolución de la onda tropical y emitirá avisos oficiales ante cualquier cambio significativo.
Finalmente, las autoridades instaron a la población a mantenerse informada únicamente a través de fuentes oficiales y evitar compartir publicaciones sin respaldo técnico, que pueden generar alarma o desinformación.