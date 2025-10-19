Autoridades vigilan onda tropical con posibilidad de 70% de convertirse en ciclón

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) estima una onda tropical con una alta probabilidad del 70% en los siguientes siete días.

Una onda tropical localizada sobre el arco de las Antillas Menores se desplaza hacia el mar Caribe a unos 25 kilómetros por hora, según informó este domingo el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC).

Sin embargo, los modelos meteorológicos aún no coinciden sobre su posible trayectoria.

Algunos proyectan un desplazamiento hacia Jamaica y La Española (isla del Mar Caribe, dentro de las Antillas Mayores), mientras que otros apuntan a un posible acercamiento a aguas más próximas al istmo centroamericano.