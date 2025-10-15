Excanciller Reina dice que Nasralla viajó a España para "usurpar funciones" y "comprometer al Estado"

Tegucigalpa, Honduras.- Eduardo Enrique Reina, excanciller de Honduras, cuestionó el viaje de Salvador Nasralla a España para reunirse con inversionistas.
El candidato presidencial del Partido Liberal se encuentra en Madrid para promover la transparencia, estabilidad política y atraer inversión extranjera que contribuya al desarrollo económico de Honduras, aseguró.
"Vamos a sostener unas reuniones con inversionistas europeos que están interesados en invertir en Honduras... van a ser apretadas las próximas horas, pero les estaremos informando lo que esté pasando con nuestras gestiones, que seguramente les darán trabajo a miles de compatriotas en Honduras", precisó Nasralla.
Sin embargo, Reina, ahora candidato a designado presidencial en la fórmula de Rixi Moncada, de Libertad y Refundación (Libre), apuntó que Nasralla no puede hacer eso a nombre del Estado de Honduras.
"A saber quién asesora a Salvador Nasralla, algún exfuncionario de Cancillería de esos que se disputaban, en calidad de qué va a firmar si no tiene potestades de Estado", opinó Eduardo Enrique Reina.
A criterio del explenipotenciario, el candidato liberal está usurpando funciones. "Ahora va a usurpar funciones para comprometer al Estado de Honduras. Que no provoque que esas empresas más bien se sientan engañadas, ahora que Rixi Moncada sea electa presidenta".
Finalmente, indicó que bajo la administración de Xiomara Castro se han hecho gestiones para traer inversión de España e Italia.
"Anda mal y en el Gobierno de la presidenta Xiomara Castro es que hemos realizado tan buenas gestiones en España e Italia con la Cancillería y a través de nuestras Embajadas donde ya ciudadanos hondureños están trabajando con gran nivel de aceptación".