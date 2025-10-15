Excanciller Reina dice que Nasralla viajó a España para "usurpar funciones" y "comprometer al Estado"

El candidato presidencial del Partido Liberal se encuentra en Madrid para promover la transparencia, estabilidad política y atraer inversión extranjera que contribuya al desarrollo económico de Honduras, aseguró.

Tegucigalpa, Honduras.- Eduardo Enrique Reina , excanciller de Honduras , cuestionó el viaje de Salvador Nasralla a España para reunirse con inversionistas.

"Vamos a sostener unas reuniones con inversionistas europeos que están interesados en invertir en Honduras... van a ser apretadas las próximas horas, pero les estaremos informando lo que esté pasando con nuestras gestiones, que seguramente les darán trabajo a miles de compatriotas en Honduras", precisó Nasralla.

Sin embargo, Reina, ahora candidato a designado presidencial en la fórmula de Rixi Moncada, de Libertad y Refundación (Libre), apuntó que Nasralla no puede hacer eso a nombre del Estado de Honduras.

"A saber quién asesora a Salvador Nasralla, algún exfuncionario de Cancillería de esos que se disputaban, en calidad de qué va a firmar si no tiene potestades de Estado", opinó Eduardo Enrique Reina.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

A criterio del explenipotenciario, el candidato liberal está usurpando funciones. "Ahora va a usurpar funciones para comprometer al Estado de Honduras. Que no provoque que esas empresas más bien se sientan engañadas, ahora que Rixi Moncada sea electa presidenta".