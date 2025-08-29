Exasesor de Trump sobre gobierno de Libre: "deben ser derrotados en las elecciones"

Tegucigalpa, Honduras.- El consultor político estadounidense Roger Stone, reconocido por su cercanía con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió este viernes en X/Twitter contra el gobierno de Honduras.
“El Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes reconoce la amenaza que representa el narcodictador Xiomara Castro de Honduras”, escribió Stone en su cuenta de X este viernes, mencionando además en su publicación a Venezuela.
En su mensaje también aseguró que la presidenta hondureña y la candidata presidencial del Partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, junto a sus dirigentes, "deben ser derrotados en las elecciones de este año y luego extraditados a Estados Unidos y encarcelados por sus atroces crímenes".
El comentario de Stone se suma a las críticas que ha recibido el gobierno hondureño por su respaldo al régimen de Nicolás Maduro, señalado por Estados Unidos como líder del Cartel de los Soles en Venezuela.
The House Foreign Affairs Committee is recognizing the threat posed by Venezuela-owned narco dictator @XiomaraCastroZ of Honduras.— Roger Stone (@RogerJStoneJr) August 29, 2025
Castro, @riximga & LIBRE Party leaders must be defeated in this year’s election & then extradited to the US & imprisoned for their appalling crimes. pic.twitter.com/1hcOs2bBMo
Respaldo del gobierno hondureño a Venezuela
El pasado 9 de agosto, Castro rechazó las acusaciones contra Maduro, luego de que Estados Unidos incrementara a 50 millones de dólares la recompensa por su captura.
La mandataria expresó su "plena solidaridad con el pueblo de Venezuela y su presidente ante los ataques infundados de los que hoy es objeto".
Estados Unidos acusó a Nicolás Maduro en 2020, durante la administración de Trump, por delitos de narcotráfico y terrorismo.
Por su parte, Pam Bondi, fiscal general de Estados Unidos, afirmó que la administración de Maduro utiliza el espacio aéreo hondureño para el transporte de droga hacia Norteamérica.
Ante estas acusaciones, el coordinador de Libre, Manuel Zelaya Rosales, negó que existan pagos de sobornos a funcionarios hondureños para facilitar el paso de drogas por suelo nacional.
"Es absolutamente falso que el presidente Nicolás Maduro pague sobornos a funcionarios del gobierno de Honduras para permitir el paso de drogas", respondió.
El gobierno de Trump también aseguró que el Cartel de los Soles y la banda transnacional Tren de Aragua, fueron catalogadas como "terroristas" por Estados Unidos.
"Administrada por el dictador Nicolás Maduro, este grupo apoya a terroristas que invaden nuestro país para traficar narcóticos, enriquecerse e infligir violencia contra las comunidades", indicó en X la Oficina del Departamento de Estado para Latinoamérica.