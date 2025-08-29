Exasesor de Trump sobre gobierno de Libre: "deben ser derrotados en las elecciones"

Tegucigalpa, Honduras.- El consultor político estadounidense Roger Stone, reconocido por su cercanía con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió este viernes en X/Twitter contra el gobierno de Honduras.

“El Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes reconoce la amenaza que representa el narcodictador Xiomara Castro de Honduras”, escribió Stone en su cuenta de X este viernes, mencionando además en su publicación a Venezuela.

En su mensaje también aseguró que la presidenta hondureña y la candidata presidencial del Partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, junto a sus dirigentes, "deben ser derrotados en las elecciones de este año y luego extraditados a Estados Unidos y encarcelados por sus atroces crímenes".

El comentario de Stone se suma a las críticas que ha recibido el gobierno hondureño por su respaldo al régimen de Nicolás Maduro, señalado por Estados Unidos como líder del Cartel de los Soles en Venezuela.