Evacúan edificio del RNP en San Pedro Sula por supuesta fuga de gas tóxico

San Pedro Sula, Cortés.- Las instalaciones del Registro Nacional de las Personas (RNP) en San Pedro Sula fueron evacuadas este martes 18 de agosto luego de que se reportara una supuesta fuga de gas tóxico dentro del edificio.

Ante la alerta por una posible contaminación ambiental en el interior de las instalaciones, unidades operativas del Cuerpo de Bomberos de Honduras se desplazaron rápidamente hasta el sector para atender la situación.

Como parte de las acciones desarrolladas, los equipos procedieron a acordonar la zona de seguridad, coordinar la evacuación de las personas que permanecían dentro del edificio y realizar las labores de ventilación e inspección técnica en la estructura.