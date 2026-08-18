Evacúan edificio del RNP en San Pedro Sula por supuesta fuga de gas tóxico

San Pedro Sula, Cortés.- Las instalaciones del Registro Nacional de las Personas (RNP) en San Pedro Sula fueron evacuadas este martes 18 de agosto luego de que se reportara una supuesta fuga de gas tóxico dentro del edificio.
Ante la alerta por una posible contaminación ambiental en el interior de las instalaciones, unidades operativas del Cuerpo de Bomberos de Honduras se desplazaron rápidamente hasta el sector para atender la situación.
Como parte de las acciones desarrolladas, los equipos procedieron a acordonar la zona de seguridad, coordinar la evacuación de las personas que permanecían dentro del edificio y realizar las labores de ventilación e inspección técnica en la estructura.
De acuerdo con los reportes preliminares divulgados tras la emergencia, al menos dos personas presentaron síntomas que podrían estar relacionados con la inhalación de la sustancia.
Ambas víctimas recibieron atención médica prehospitalaria de urgencia, luego de manifestar cuadros agudos de náuseas, fuertes dolores de estómago y mareos generalizados.
Mientras tanto, los equipos especializados en materiales peligrosos continúan con las labores de inspección para investigar el origen exacto de la supuesta fuga y establecer qué tipo de sustancia habría provocado la emergencia registrada en San Pedro Sula.
Como medida preventiva y con el propósito de salvaguardar la salud de las personas, las autoridades correspondientes determinaron mantener el edificio cerrado temporalmente.