EUA: sanciones y restricciones de visa son claves en la lucha anticorrupción en Honduras

Las reacciones en el Poder Ejecutivo no se dejaron esperar y algunos de los secretarios de Estado condenaron la determinación de Estados Unidos de suspenderles la visa y de calificar sus actitudes de socavar la democracia e incitar a la violencia.

Ricardo Salgado, titular de la Secretaría de Planificación Estratégica, quien previo a la elección del fiscal general convocó a los colectivos de Libertad y Refundación a provocar el caos en los bajos del Congreso, aseguró que “no tengo visa y no pienso aplicar por ella, no me interesa ir allá. Si estoy en esa lista sería un honor por ser un patriota que defiende al pueblo hondureño”.

Por su parte, el asesor de Comunicaciones del gobierno, Gilberto Ríos, apuntó que “estamos peleando porque se adecente la justicia en Honduras y esto afecta los intereses de Estados Unidos. Estoy desvisado por socavador de la democracia, pero si nunca les he pedido visa”.