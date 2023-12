Estados Unidos suspende visa a políticos hondureños por irregular elección de fiscal

Desde el gobierno de Estados Unidos afirman que la manera en cómo se dio la elección de las actuales autoridades del Ministerio Público, son acciones antidemocráticas, que socavan las instituciones de Honduras y no están alineadas con los principios básicos de la Carta Democrática Interamericana que Honduras firmó al ser miembro de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en septiembre de 2001.

Tras leer el comunicado, desde el gobierno hondureño reaccionó el ministro de la Presidencia, Rodolfo Pastor, quien dijo a EL HERALDO que “condeno la injerencia externa en asuntos soberanos”.



“Es interesante que no den los nombres, me imagino que ahí van a sancionar por parejo a todos los involucrados en actos de violencia en el Congreso. Pero es una más de esas medidas unilaterales mediante las cuales una potencia extranjera busca modificar una decisión soberana con la que no está de acuerdo”, denunció a este rotativo.