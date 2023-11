Maribel Espinoza hace llamado a candidatos a fiscal general y adjunto

“A los candidatos a fiscal general y fiscal adjunto y demás profesionales del derecho les prevengo: ustedes son abogados y conocen la ley. No permitan ser instrumentalizados por una supuesta Comisión Permanente del CN y pretenda nombrarles interinamente”, manifestó.

Espinoza dejó entrever que si les nombran de forma irregular serán “cómplices de actos ilegales”.

En ese sentido, la diputada del PSH instó a los candidatos a no dejarse involucrar en los planes de la Comisión Permanente y a pensar en el país.

“Piensen en Honduras y no se ensucien en el fango porque no hay falta absoluta de Fiscal General en el MP y por tanto, no se encuentra acéfalo”, puntualizó.