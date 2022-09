Entre la tradición y algunos cambios históricos se desarrollaron los desfiles de Independencia en Honduras

A diferencia de años anteriores, el Acta de Independencia no fue leída por el edil capitalino de turno, así como la presidenta no pronunció el acostumbrado discurso y posterior grito de independencia. El único que dio declaraciones a la prensa antes de marcharse fue el canciller Reina, quien indicó que: “Hay que recordar que se cumple también el fallecimiento del general Francisco Morazán, no debemos olvidar esa doble visión de la fecha, como hondureñas y hondureños no debemos olvidar la dignidad, la soberanía y el gran sacrificio que hizo Francisco Morazán por Centroamérica y la unidad”.