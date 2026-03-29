Estudiante solicita ayuda al presidente Asfura para entrar en programa de la NASA

Taichung, Taiwán.- Salió de Honduras con la meta clara de triunfar, de ser el orgullo de su familia y del país que la vio nacer y eso ha procurado cada día que ha estado lejos de los suyos. Es Sindy Paola Navarro Martínez, una joven becaria hondureña que está a punto de dar un paso trascendental en su caminar académico en la provincia de Taichung, en el oeste de Taiwán. Sindy Paola es estudiante y pasante del tercer año de pregrado de la carrera de ingeniería aeroespacial de la National Cheng Kung University, en Taiwán. La originaria de Comayagua recientemente se postuló para participar en el prestigioso programa International Air and Space Program (IASP, por sus siglas en inglés), impartido por la empresa binacional Aplicaciones Extraordinarias Aeroespaciales (AEXA); debido a su alto desempeño en ingeniería aeroespacial logró tener un cupo en el célebre programa educativo.

La jornada intensiva de capacitación se llevará a cabo durante ochos días, del 8 al 14 de noviembre de 2026, en las instalaciones del Space Center de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, más conocida mundialmente como la NASA, por sus siglas en inglés.

Este programa reúne a sólo 60 de estudiantes de universidades de Europa, Asia, Estados Unidos y de toda Latinoamérica, con el fin de que participen en entrenamientos, proyectos de ingeniería aeroespacial, conferencias y simulaciones de misiones espaciales; todo eso, impartido por expertos, ingenieros y exastronautas de la NASA.

Financiamiento

Pero ese periplo en Estados Unidos no es gratis, tiene un costo en dólares que la becaria hondureña no puede sufragar, debido a que su familia no tiene los recursos económicos para pagarlo. Es por ello, que Paola Navarro busca y le pide ayuda del gobierno de Honduras para que pueda costear el valor de la estadía en el Spacer Center de la NASA, en Houston, Estados Unidos, y así poder dejar en alto el nombre de nuestro país. "No tengo conocimiento de que ningún otro hondureño haya participado antes, yo sería la primera. Hondureños, mujeres sobre todo, somos muy pocas las que estamos en el rubro de la aeroespacial", relató Navarro en entrevista con EL HERALDO.

Poder participar en ese programa, a criterio de Paola Navarro, "sería un push (empuje) para nuestras carreras, porque es una gran red para networking, representación internacional, es poner en práctica todo que hemos aprendido". Una de las partes más la parte más importantes del International Air and Space Program, es que durante éste, se desarrollará una competencia en la que los participantes serán asesorados por los ingenieros de la NASA, les plantearán un problema y los estudiantes tendrán que desarrollar un prototipo espacial. Navarro detalló que "el año pasado fue un rediseño a uno de los trajes espaciales, para que pudiera absorber mejor la radiación. Tenemos una semana para terminarlo y al final de la semana se decide quién es el ganador, y el proyecto que sea seleccionado es enviado a la estación espacial internacional de la NASA". El costo del programa es de 4,500 dólares que servirán para la dotación de los materiales que ahí utilizarán, la estadía, alimentación, traslados y otros gastos en Estados Unidos. En un esfuerzo de sus padres, Paola reunió el dinero para los pasajes aéreos de Taiwán a Estados Unidos, pero necesita que el Estado de Honduras pueda darle una mano y costear el pago de la capacitación en Houston.

"Con con que tenga el dinero de lo demás es más que suficiente. Los boletos aéreos tendría que pagarlos yo", compartió Paola Navarro.

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