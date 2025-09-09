Los estudiantes hondureños en Taiwán

La Asociación de Estudiantes Hondureños en Taiwán ha denunciado el pasado fin de semana que nuevamente la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) les ha atrasado el pago de sus becas, lo que deriva en graves problemas para los estudiantes, incluido el que las universidades, que están reclamando los pagos respectivos, les suspendan su matrícula.

En una carta pública enviada a la mandataria, Xiomara Castro, los estudiantes claman que se giren las instrucciones a las autoridades correspondientes para que los pagos sean efectuados y así evitar consecuencias irreversibles.

Hay que recordar que la génesis de esta problemática se encuentra en la ruptura de relaciones diplomáticas de Honduras con Taiwán, que puso fin a los programas de becas que otorgaban a los estudiantes hondureños.

Fue entonces que el gobierno de Honduras prometió asumir la responsabilidad de las becas, pero, lamentablemente, tales compromisos no se cumplen a tiempo, lo que deja a los estudiantes en una situación precaria, de alta vulnerabilidad, sin fondos para cubrir no solo sus gastos de matrícula, sino también sus gastos de vivienda, salud, alimentación y transporte.

En marzo pasado, los estudiantes denunciaron un retraso de tres meses en el pago de sus becas y entonces el gobierno hondureño adujo que el mismo se debía a la no aprobación del Presupuesto General de la República. Hoy se justifican diciendo que los desembolsos correspondientes al mes de agosto no se han hecho debido al envío tardío de las facturas por parte de las universidades.

Mecanismos para agilizar estos pagos deben ser identificados de inmediato para evitar que estos problemas sigan enfrentándose en el futuro. Honduras no puede dejar desamparado a este grupo de estudiantes que por sus altos rendimientos académicos han logrado un cupo en las universidades taiwanesas.