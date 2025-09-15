Enfermeras auxiliares cumplen tercera semana de protestas y sin acuerdos con la Sesal

Tegucigalpa, Honduras.-El conflicto laboral entre la Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros Auxiliares de Honduras (ANEEAH) y la Secretaría de Salud (Sesal) cumple este lunes su tercera semana sin una solución a la vista. Durante las dos semanas previas, el personal auxiliar de enfermería ha incrementado sus medidas de presión. Las acciones incluyeron asambleas informativas en los turnos A, B y C, bloqueos de carreteras y manifestaciones en diferentes centros de salud, lo que ocasionó fuertes congestionamientos en varias zonas del país. Lejos de llegar a un acuerdo, el ambiente se ha tensado aún más. El primer acercamiento entre las partes se realizó el pasado viernes; sin embargo, la reunión concluyó sin avances concretos.

Según Josué Orellana, presidente de la ANEEAH, la negociación fue un fracaso debido a que las autoridades de la Sesal pidieron otra representación de la ANEEAH, por lo que los acuerdos no se concretaron. La Sesal pidió que se suspendan las protestas para comenzar las negociaciones; sin embargo, las enfermeras manifiestan que no dejarán las medidas de presión mientras las autoridades sigan mandando audiencias de descargo. "No podemos suspender las medidas mientras las compañeras están siendo llamadas a audiencias de descargo, cuando lo único que hacen es pelear por sus derechos", señaló Orellana. Por lo que piden a la presidenta Xiomara Castro designar una comisión negociadora que "pueda resolver el problema en una hora. La Sesal sometió a decenas de enfermeras a audiencias de descargo, algunas incluso notificadas en sus domicilios, además advertían de sanciones y despidos para quienes abandonen sus puestos. La ANEEAH denunció las acciones como una estrategia de hostigamiento, por lo que presentó quejas ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh). Este lunes las protestas cumplen 15 días, las enfermeras exigen el cumplimiento de acuerdos que previamente fueron pactados con la Sesal; sin embargo, no se han cumplido. Entre las demandas están mejoras salariales, pago de retroactivos, reconocimiento de zonaje y contratación de más personal para aliviar la sobrecarga en hospitales y centros de atención primaria.