Empleados de la Secretaría de Salud denuncian supuestos despidos injustificados

Tegucigalpa, Honduras.- A la crisis que atraviesa el sistema sanitario público se sumó este viernes la denuncia de empleados de la Secretaría de Salud (Sesal) por supuestos despidos injustificados.
La denuncia hecha por los trabajadores de la institución provocó la intervención del Sindicato de Trabajadores Empleados Públicos de la Salud (Sitrasah) que buscan conocer las razones de las separaciones.
De acuerdo a los hechos, varios empleados recibieron documentos relacionados con sus despidos sin precisar las razones de su destitución, por lo que la situación generó momentos de tensión y la reacción de representantes sindicales, que llegaron al lugar para conocer el alcance de las medidas.
Representantes de la organización sindical indicaron que están a la espera de conocer los detalles de las separaciones y determinar si las decisiones responden a motivos administrativos o si existen otras razones detrás de las medidas.
Los dirigentes gremiales manifestaron que buscarán resolver la situación mediante el diálogo con las autoridades.
Aseguran que existe comunicación con las autoridades de turno y que esperan recibir una respuesta al problema. Por esa razón, señaló que antes de adoptar otras medidas procurarán agotar las instancias de diálogo disponibles.
Los dirigentes también señalaron que están a la espera de conocer el informe que permita establecer cuántos empleados fueron separados de sus puestos y cuáles fueron las justificaciones para tomar esas decisiones.
En medio de la incertidumbre, los representantes sindicales no descartaron que se adopten acciones de presión, aunque indicaron que todavía no existe una fecha definida para llevarlas a cabo.
No obstante, sindicatos aseguran que darán prioridad al diálogo antes de definir nuevas acciones, mientras permanece pendiente la confirmación oficial del número de empleados despedidos y de las causas de sus separaciones.