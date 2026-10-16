Empleados de la Secretaría de Salud denuncian supuestos despidos injustificados

Tegucigalpa, Honduras.- A la crisis que atraviesa el sistema sanitario público se sumó este viernes la denuncia de empleados de la Secretaría de Salud (Sesal) por supuestos despidos injustificados.

La denuncia hecha por los trabajadores de la institución provocó la intervención del Sindicato de Trabajadores Empleados Públicos de la Salud (Sitrasah) que buscan conocer las razones de las separaciones.

De acuerdo a los hechos, varios empleados recibieron documentos relacionados con sus despidos sin precisar las razones de su destitución, por lo que la situación generó momentos de tensión y la reacción de representantes sindicales, que llegaron al lugar para conocer el alcance de las medidas.