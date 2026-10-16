Zambrano advierte que el Congreso intervendrá de persistir asambleas informativas

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, advirtió que el Legislativo podría tomar una decisión firme para buscar una solución a la problemática que mantiene a los médicos en asambleas informativas desde hace 40 días, mientras miles de hondureños enfrentan dificultades para recibir atención en hospitales y centros de salud públicos. Zambrano hizo un llamado al Colegio Médico de Honduras y a las autoridades de la Secretaría de Salud para que continúen el diálogo y se restablezca la atención a la población. Sostuvo que, según información recibida de la Secretaría de Salud, ya se habría pagado la totalidad de los salarios de los médicos por acuerdo y casi el 95% de los correspondientes a los médicos contratados.

“Ya no pueden seguir castigando al pueblo, el médico tiene que ir a atender la gente, no puede permitir que la gente viva enferma y no tiene para pagar una clínica privada y no le estén dando la atención de salud”, expresó el titular del Legislativo. El presidente del Congreso señaló que el porcentaje pendiente de pago a los médicos contratados debería resolverse durante la próxima semana, según la información que recibió de las autoridades sanitarias. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse “Al médico que no le han pagado que le paguen, para eso trabaja, pero no dejen a la gente huérfano sin atención en los centros de salud”, manifestó Zambrano, al insistir en que las diferencias salariales no deben impedir que los pacientes reciban servicios médicos. Zambrano explicó que el Congreso Nacional no se había pronunciado antes sobre el conflicto porque las partes mantenían conversaciones con el Poder Ejecutivo.

Sin embargo, advirtió que el Legislativo podría intervenir si considera que no hay avances y persiste la falta de entendimiento. “Si el Congreso tiene que intervenir, lo hará en su momento”, afirmó. El titular del Legislativo agregó que los diputados podrían aprobar iniciativas o adoptar decisiones para buscar una salida al conflicto si las asambleas informativas continúan y la población sigue sin recibir atención con normalidad. “El Congreso va a tener que intervenir y tomar una decisión firme”, advirtió. No obstante, Zambrano no detalló qué medidas concretas podría adoptar el Legislativo ni anunció una intervención formal. Su declaración se limitó a advertir que el Congreso actuaría si la situación continúa sin resolverse.

Zambrano señala posible motivación política