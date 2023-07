“Ella lo llamó autoexilio, pero fueron vacaciones”: Ricardo Salgado arremete contra Gabriela Castellanos

El funcionario también hizo referencia a la salida del país de Castellanos hacia Estados Unidos, que ella misma habría llamado “autoexilio”. No obstante, Salgado aseguró que se trató de unas simples vacaciones y no de un intento de huir del país.

Según el funcionario, la directora del CNA ha difundido información errónea sobre el gobierno, acusándolos de corrupción sin pruebas contundentes.

“Este gobierno no persigue a nadie. Nos dice que somos corruptos y no lo puede probar porque hasta la fecha no han encontrado nada”, declaró Salgado enérgicamente.

Añadió además que Gabriela Castellanos ha insinuado que el gobierno actúa de manera autoritaria y persecutoria, lo cual él rechazó tajantemente.