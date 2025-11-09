Eliseo Castro intensifica campaña en la capital y presenta plan inclusivo

Tegucigalpa, Honduras.- El candidato a alcalde por el Partido Liberal, Eliseo Castro, intensificó sus actividades políticas en el Distrito Central con una serie de reuniones enfocadas en la inclusión social y el fortalecimiento de los servicios municipales.

Durante un encuentro con la Asociación de Personas con Discapacidad, el aspirante liberal presentó las principales líneas de su plan de gobierno local, entre ellas programas de empleo, salud y accesibilidad urbana.

“Nuestro compromiso es que ninguna persona quede excluida del desarrollo de la ciudad. Queremos una capital accesible y con oportunidades para todos”, expresó Castro ante representantes de la organización.

Castro anunció que, de llegar a la Alcaldía, impulsará programas de empleo y capacitación laboral para las personas con discapacidad, con el objetivo de promover su autonomía económica y garantizar su integración en el ámbito laboral.

Según explicó, estos programas se coordinarían con el sector privado y con instituciones de formación técnica para facilitar becas, pasantías y emprendimientos adaptados.

También propuso fortalecer los servicios municipales de salud, asegurando atención médica prioritaria y especializada para personas con discapacidad y adultos mayores. Señaló que se busca ampliar el número de clínicas comunales y dotarlas de personal capacitado en atención inclusiva.

“El bienestar social debe reflejarse en la salud de nuestra gente. No puede haber desarrollo si no hay acceso digno a los servicios básicos”, manifestó Castro.

Otra de las propuestas destacadas fue la adecuación de vías, transporte y edificios públicos para facilitar la movilidad de personas con discapacidad. El liberal adelantó que se realizarán evaluaciones técnicas para determinar los puntos críticos donde se requiere infraestructura accesible.

Tras su encuentro con la Asociación de Discapacidad, Castro se reunió con dirigentes del Partido Orden, quienes expresaron su respaldo a la candidatura liberal y reafirmaron la defensa del voto en los próximos comicios municipales del 30 de noviembre.

Finalmente, el aspirante cerró su jornada con una visita a centros de capacitación en barrios y colonias de Tegucigalpa y Comayagüela, donde, según su equipo de campaña, ya se superan los 7,000 simpatizantes liberales inscritos como representantes de mesa electoral.