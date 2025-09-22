Candidato liberal a la AMDC critica abandono de aldeas capitalinas en últimos 20 años

Tegucigalpa, Honduras.-El candidato a alcalde del Distrito Central por el Partido Liberal, Eliseo Castro, presentó este fin de semana su propuesta de gobierno municipal con un enfoque en las aldeas y comunidades periféricas de Tegucigalpa y Comayagüela.

Según dijo, estos sectores han sido históricamente marginados por las administraciones municipales, pese a formar parte de la capital de la República.

Durante un recorrido por la comunidad de Guangololo, en la salida hacia Olancho, Castro denunció que los últimos 20 años de gestión municipal han dejado a las aldeas en el abandono.

“Me dice la gente que ningún alcalde ha dado respuesta. Vienen algunos políticos, pero únicamente a pedir el voto, no a resolver problemas”, expresó.

El aspirante liberal aseguró que su plan incluye la creación de programas de generación de empleo, combate a la inseguridad y la apertura de plazas de trabajo para jóvenes de las aldeas.

Además, se comprometió a fortalecer la producción agrícola y ganadera con incentivos municipales, ya que estas comunidades abastecen de alimentos a más de un millón y medio de habitantes de la capital.

“Proponemos, promovemos y prometemos en beneficio de los ciudadanos que seré un alcalde rural. Aquí vendré con botas y sombrero a buscar a mis vecinos en las aldeas del Distrito Central”, subrayó.

Castro detalló que su propuesta no se limitará a los bulevares principales ni a las zonas céntricas de la ciudad.

“Un buen alcalde debe velar no solamente por el bulevar Morazán o el bulevar Suyapa, sino también por las aldeas que hoy claman por oportunidades de desarrollo”, agregó.

En su recorrido, anunció visitas a comunidades como Río abajo, Río hondo y otras aldeas cercanas. Señaló que muchas de ellas, pese a contar con potencial productivo en el agro, no han podido desarrollarse por la falta de infraestructura y redes de comunicación adecuadas.

“En algunos sectores hay progreso a través de la agricultura, pero no se explota porque no existen carreteras ni apoyo municipal. Esas aldeas sostienen el alimento diario de la capital, y aun así están marginadas”, manifestó.

Dijo que, de llegar a la alcaldía, dará prioridad a proyectos que impulsen la conectividad vial y que garanticen acceso a mercados para productores agrícolas y ganaderos.

“Necesitamos que nuestras aldeas no solo sean vistas como zonas rurales, sino como parte integral de la ciudad capital”, puntualizó.