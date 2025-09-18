Candidato liberal propone agenda preventiva para reducir riesgos en el Distrito Central

Tegucigalpa, Honduras.- Ante la creciente vulnerabilidad que enfrenta la capital de la República, el candidato a la Alcaldía del Distrito Central por el Partido Liberal, Eliseo Castro, afirmó que esta situación es resultado de la falta de planificación y de acciones preventivas durante las últimas dos décadas.

En ese sentido, aseguró que su propuesta contempla una agenda “proactiva y propositiva” orientada a la reducción de riesgos en la ciudad.

“Quien aspire a ser alcalde de la capital debe conocer la temática económica, social, política y administrativa. Dentro de esto, la vulnerabilidad no puede ni debe ser la excepción”, afirmó Castro.

Cuestionó que las últimas administraciones municipales hayan tenido una gestión reactiva ante deslizamientos, deslaves, derrumbes e inundaciones, sin trabajar en medidas de prevención.

Recordó casos como la quebrada El Sapo o el hundimiento de viviendas en la colonia Guillén, que dejaron a decenas de familias afectadas sin soluciones definitivas.

Castro propuso un plan de trabajo permanente que involucre a la Alcaldía, al Comité de Emergencia Municipal (Codem) y a los comités locales de cada barrio y colonia, “invierno y verano, todos los días del año”, para anticipar los daños y no esperar hasta que los desastres ocurran.

El candidato recordó que, según estudios de la cooperación japonesa y especialistas nacionales, más de 300 barrios y colonias del Distrito Central presentan condiciones de vulnerabilidad.

“El crecimiento desordenado, la falta de planificación urbana y la permisividad de las autoridades han sido factores determinantes en la crisis”, expresó.

Añadió que muchos asentamientos humanos se han construido sin asesoría técnica ni estudios de suelo, lo que aumenta los riesgos de derrumbes y pérdidas humanas.

“No es solo culpa de la pobreza de la población, también lo es de las autoridades municipales que han permitido el desorden en el desarrollo urbano”, puntualizó.

Las últimas lluvias registradas en el Distrito Central dejaron 26 familias albergadas y un total de 126 personas afectadas en diferentes sectores de Tegucigalpa y Comayagüela.