Eliseo Castro apoya a familias afectadas por lluvias en Río Abajo

Durante la jornada, el aspirante liberal aseguró que su gestión priorizará el acceso al agua potable, el empleo juvenil y la mejora del tráfico vehicular en la capital.

Tegucigalpa, Honduras.- Eliseo Castro, candidato a alcalde del Distrito Central por el Partido Liberal , entregó víveres, alimentos y ropa a las familias afectadas por las lluvias recientes en las comunidades de Guangololo y Río Abajo.

“El reto es dotar de agua potable al restante porcentaje de la población que aún carece del servicio”, expresó Castro, al destacar que el tema del agua sigue siendo uno de los principales desafíos municipales.

También se refirió al congestionamiento vial que, según dijo, “no solo detiene el desarrollo económico de los capitalinos, sino que también afecta la salud por el estrés que genera”.

Agregó que, debido a la falta de planificación, “un trayecto que antes tomaba 15 minutos ahora puede tardar más de una hora”.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Durante su discurso, Castro criticó la gestión de anteriores administraciones municipales, a las que señaló de haber “dejado a la deriva” la ciudad.

“Venimos a resolverle a los capitalinos, a poner eficiencia donde ha habido ineptitud. Vamos a cambiar la corrupción por transparencia y la ineficiencia por resultados”, manifestó.

El candidato liberal subrayó además la urgencia de atender la falta de empleo en el Distrito Central.

“En la capital hay más de 200 mil personas, en su mayoría jóvenes, sin trabajo, pero con deseos de servir. No hay plazas y eso ha profundizado la pobreza en los barrios y colonias”, aseguró.