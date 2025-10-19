  1. Inicio
Eliseo Castro apoya a familias afectadas por lluvias en Río Abajo

El candidato a alcalde del DC por el Partido Liberal de Honduras, Eliseo Castro, realizó la entrega de víveres, alimentos y ropa a familias afectadas por las recientes lluvias en Guangololo y Río Abajo.

  • 19 de octubre de 2025 a las 16:26
Castro también criticó a administraciones anteriores por “dejar a la deriva” la ciudad y prometió un gobierno municipal basado en eficiencia.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- Eliseo Castro, candidato a alcalde del Distrito Central por el Partido Liberal, entregó víveres, alimentos y ropa a las familias afectadas por las lluvias recientes en las comunidades de Guangololo y Río Abajo.

Durante la jornada, el aspirante liberal aseguró que su gestión priorizará el acceso al agua potable, el empleo juvenil y la mejora del tráfico vehicular en la capital.

Castro propone gestión eficiente y fin del paracaidismo en la Alcaldía del DC

“El reto es dotar de agua potable al restante porcentaje de la población que aún carece del servicio”, expresó Castro, al destacar que el tema del agua sigue siendo uno de los principales desafíos municipales.

También se refirió al congestionamiento vial que, según dijo, “no solo detiene el desarrollo económico de los capitalinos, sino que también afecta la salud por el estrés que genera”.

Agregó que, debido a la falta de planificación, “un trayecto que antes tomaba 15 minutos ahora puede tardar más de una hora”.

Durante su discurso, Castro criticó la gestión de anteriores administraciones municipales, a las que señaló de haber “dejado a la deriva” la ciudad.

“Venimos a resolverle a los capitalinos, a poner eficiencia donde ha habido ineptitud. Vamos a cambiar la corrupción por transparencia y la ineficiencia por resultados”, manifestó.

El candidato liberal subrayó además la urgencia de atender la falta de empleo en el Distrito Central.

“En la capital hay más de 200 mil personas, en su mayoría jóvenes, sin trabajo, pero con deseos de servir. No hay plazas y eso ha profundizado la pobreza en los barrios y colonias”, aseguró.

Partido Liberal denuncia intento de intimidación en el Tribunal de Justicia Electoral

Castro concluyó su mensaje reiterando su compromiso con los sectores más necesitados y con la transformación del municipio.

“No vamos a permitir que se frene el desarrollo económico ni la voluntad de los ciudadanos por culpa de alcaldes ineptos. Vamos a gobernar con eficiencia y lealtad”, prometió.

Fernando Maldonado
Fernando Maldonado
Periodista

Periodista con 14 años de experiencia, ocho de ellos en EL HERALDO, especializado en temas de seguridad, narcotráfico y lucha contra la corrupción. Desde 2022, editor de Prensa General. Es especialista en periodismo judicial.

