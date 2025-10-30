Elevan a alerta amarilla tres departamentos de Honduras; cuatro siguen en verde por frente frío

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) elevó este jueves a alerta amarilla a tres departamentos ante las fuertes lluvias provocadas por el ingreso de una masa de aire frío que ingreso al territorio nacional esta madrugada.

Atlántida, Colón e Islas de la Bahía son los departamentos que estarán bajo ese nivel de alerta por un período de 24 horas, a partir de la 1:00 p.m. de este 30 de octubre.

Mientras tanto, Santa Bárbara, Cortés, Yoro y Gracias a Dios permanecen en alerta verde, por lluvias moderadas y alto oleaje en el litoral Caribe, donde las olas podrían alcanzar hasta seis pies entre Puerto Castilla y la Barra Patuca.