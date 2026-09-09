Procesan a excoordinador de transporte en las elecciones primarias del CNE

Tegucigalpa, Honduras.- Un juez en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción dictó auto de formal procesamiento con medidas sustitutivas contra Joel Ramos García, excoordinador de Transporte Electoral del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Según el Ministerio Público, Ramos García es acusado por los delitos de violación a los deberes de los funcionarios, fraude y negociaciones incompatibles con sus funciones.

La acusación está relacionada con el traslado irregular de maletas electorales durante las elecciones primarias del 9 de marzo de 2025, cuando un número considerable de estos materiales no llegó a los centros de votación en tiempo y forma.

Durante la jornada electoral se registraron demoras en la entrega de material en Tegucigalpa y San Pedro Sula. Incluso, parte de las maletas electorales fue trasladada a los centros de votación en buses rapiditos de la ruta urbana.