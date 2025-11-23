  1. Inicio
  2. · Honduras

Roosevelt Hernández asegura que FF AA trabaja para una correcta distribución del material electoral

El titular de las Fuerzas Armadas afirmó que se encuentran en constante monitoreo del traslado del material electoral a los 18 departamentos

  • 23 de noviembre de 2025 a las 17:30
Roosevelt Hernández asegura que FF AA trabaja para una correcta distribución del material electoral

Hernández sostuvo reunión este domingo con los diferentes involucrados de las FF AA en el traslado del material electoral.

Foto: Cortesía FF AA

Tegucigalpa, Honduras.- Roosevelt Hernández, jefe de las Fuerzas Armadas (FF AA), aseguró que la institución castrense está en constante trabajo para garantizar el traslado del material electoral a los centros de votación.

El titular de las FF AA informó que han conformado varios equipos y que no pase lo mismo que en las elecciones internas donde el traslado falló.

Informe alerta de 96 biométricos no devueltos por Libre y graves fallas en el sistema TREP

"Hemos tenido reuniones con todos los comandantes de las Fuerzas Armadas y estamos en una constante comunicación para poder ir analizando las tareas. Tuvimos y damos seguimiento a la distribución del material electoral y estamos próximos a tener la distribución en el departamento de Cortés", indicó.

Hernández acotó que las FF AA están obligadas a "llevar el monitoreo de lo que es el transporte. Tenemos tres niveles de supervisión por cada departamento".

Finalmente indicó que "nosotros vamos a estar de la mano, siempre apoyando y a disposición del Consejo Nacional Electoral y no cambiará nada de eso. Siempre vamos a estar en lo que ellos nos solicitan el apoyo; en materia electoral estaremos ahí".

Roosevelt Hernández se declara político y humilla a oficiales en reunión castrense

Los comicios generales en Honduras se realizarán el próximo domingo 30 de noviembre entre un ambiente de tensión y crispación política.

Roosevelt Hernández ha sido fuertemente criticado por querer involucrar a las Fuerzas Armadas en tareas que no les corresponde como el querer tener copia de actas.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias