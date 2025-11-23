Roosevelt Hernández asegura que FF AA trabaja para una correcta distribución del material electoral

Tegucigalpa, Honduras.- Roosevelt Hernández, jefe de las Fuerzas Armadas (FF AA), aseguró que la institución castrense está en constante trabajo para garantizar el traslado del material electoral a los centros de votación. El titular de las FF AA informó que han conformado varios equipos y que no pase lo mismo que en las elecciones internas donde el traslado falló.

"Hemos tenido reuniones con todos los comandantes de las Fuerzas Armadas y estamos en una constante comunicación para poder ir analizando las tareas. Tuvimos y damos seguimiento a la distribución del material electoral y estamos próximos a tener la distribución en el departamento de Cortés", indicó. Hernández acotó que las FF AA están obligadas a "llevar el monitoreo de lo que es el transporte. Tenemos tres niveles de supervisión por cada departamento". Finalmente indicó que "nosotros vamos a estar de la mano, siempre apoyando y a disposición del Consejo Nacional Electoral y no cambiará nada de eso. Siempre vamos a estar en lo que ellos nos solicitan el apoyo; en materia electoral estaremos ahí". Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.