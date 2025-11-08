Roberto Contreras pide feriado pagado el 1 de diciembre a empleados de empresa privada

San Pedro Sula, Cortés.- Roberto Contreras, alcalde de San Pedro Sula, pidió a la empresa privada que dé feriado el lunes 1 de diciembre para que las personas que voten en las elecciones generales puedan regresar a sus empleos con tranquilidad. El edil dijo que varias personas trataron de hacer el cambio de domicilio y no pudieron, por lo que sus centros de votación están lejos y eso les limita para ejercer el sufragio.

Contreras añadió que si hay feriado el 1 de diciembre, las personas podrán trasladarse a votar el domingo 30 de noviembre y regresar a sus destinos al día siguiente. "Invitar a la empresa privada que el día 1 de diciembre decreten que sea feriado pagado a los empleados porque muchas personas han argumentado que no podrán participar en el proceso electoral a municipios un poco lejanos porque el sistema de traslado no funcionó", indicó. El alcalde añadió que "por tal razón necesitamos que la empresa privada den feriado el lunes para que la gente se pueda desplazar tranquilamente a votar el día domingo porque el voto masivo vence fraude".