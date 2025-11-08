  1. Inicio
La razón por la que Juan Diego Zelaya viste de negro siempre; tiene que ver con el gobierno

Juan Diego Zelaya explicó que su forma de vestir tiene mucho que ver con Xiomara Castro y Manuel Zelaya, ¿por qué?

  • 08 de noviembre de 2025 a las 17:39
Juan Diego Zelaya, candidato a alcalde del Distrito Central por el Partido Nacional, reveló por qué se viste de color negro todos los días y el motivo tiene que ver con la familia presidencial entre Xiomara Castro y Manuel Zelaya Rosales.

 Foto: Cortesía Juan Diego Zelaya
En una entrevista para HCH, Juan Diego Zelaya explicó por qué se viste de negro todos los días y dijo que cambiaría luego de las elecciones generales del 30 de noviembre.

Foto: Cortesía Juan Diego Zelaya
"Es una decisión, he decidido vestirme de negro hasta que se vaya el familión", respondió el candidato a alcalde por el Distrito Central.

Foto: Cortesía Juan Diego Zelaya
"Es un recordatorio permanente de la misión y visión que tenemos en estas próximas elecciones. Hay una decisión que hay que tomar y es una decisión que debemos tomar todos", añadió.

Foto: Cortesía Juan Diego Zelaya
Continuó: "O estamos del lado de Honduras y la democracia o estamos del lado del familión". Zelaya adujo que si Libre no gana los comicios, él dejará de vestirse de negro.

Foto: Cortesía Juan Diego Zelaya
Con una amplia experiencia en el sector público-privado y la intención de seguir obras de gestiones dirigidas por exediles del Partido Nacional, Juan Diego Zelaya Aguilar es el candidato a la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC).

Foto: Cortesía Juan Diego Zelaya
El aspirante a la corporación municipal nació en Tegucigalpa un 6 de septiembre de 1975, ostentando una licenciatura en Administración de Empresas con una especialización en Finanzas y Marketing por la Universidad de Loyola, Nueva Orleans, Estados Unidos de América.

 Foto: Cortesía Juan Diego Zelaya
Desde el 2022, Zelaya Aguilar incursionó en política siendo la coordinación nacional del proyecto de ampliación y modernización de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel) de los primeros cargos en el que fungió y 12 años después asumió la dirección del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop).

 Foto: Cortesía Juan Diego Zelaya
Además, se ha desempeñado como vicealcalde de la capital de la República de Honduras, diputado hasta cónsul general en Nueva York.

 Foto: Cortesía Juan Diego Zelaya
En cinco ejes está fundamentado el plan de gobierno municipal del candidato nacionalista y que ha venido socializando con distintos sectores de la sociedad tanto en Tegucigalpa como Comayagüela.

 Foto: Cortesía Juan Diego Zelaya
Seguridad integral es la primera y principal propuesta de campaña consistente en una primera etapa llevar a cabo un centro de monitoreo y emergencia con videovigilancia en plazas, parques, puntos de taxi, paradas de unidades del transporte urbano, incluyendo iluminación y presencia de la Policía Municipal.

 Foto: Cortesía Juan Diego Zelaya
Otro eje que forma parte del plan de Juan Diego es el empleo y las oportunidades para jóvenes basado en la simplificación de los trámites como los permisos de operación, construcción, así como los trámites municipales.

 Foto: Cortesía Juan Diego Zelaya
