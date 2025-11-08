La razón por la que Juan Diego Zelaya viste de negro siempre; tiene que ver con el gobierno

Juan Diego Zelaya, candidato a alcalde del Distrito Central por el Partido Nacional, reveló por qué se viste de color negro todos los días y el motivo tiene que ver con la familia presidencial entre Xiomara Castro y Manuel Zelaya Rosales.
En una entrevista para HCH, Juan Diego Zelaya explicó por qué se viste de negro todos los días y dijo que cambiaría luego de las elecciones generales del 30 de noviembre.
"Es una decisión, he decidido vestirme de negro hasta que se vaya el familión", respondió el candidato a alcalde por el Distrito Central.
"Es un recordatorio permanente de la misión y visión que tenemos en estas próximas elecciones. Hay una decisión que hay que tomar y es una decisión que debemos tomar todos", añadió.
Continuó: "O estamos del lado de Honduras y la democracia o estamos del lado del familión". Zelaya adujo que si Libre no gana los comicios, él dejará de vestirse de negro.
Con una amplia experiencia en el sector público-privado y la intención de seguir obras de gestiones dirigidas por exediles del Partido Nacional, Juan Diego Zelaya Aguilar es el candidato a la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC).
El aspirante a la corporación municipal nació en Tegucigalpa un 6 de septiembre de 1975, ostentando una licenciatura en Administración de Empresas con una especialización en Finanzas y Marketing por la Universidad de Loyola, Nueva Orleans, Estados Unidos de América.
Desde el 2022, Zelaya Aguilar incursionó en política siendo la coordinación nacional del proyecto de ampliación y modernización de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel) de los primeros cargos en el que fungió y 12 años después asumió la dirección del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop).
Además, se ha desempeñado como vicealcalde de la capital de la República de Honduras, diputado hasta cónsul general en Nueva York.
En cinco ejes está fundamentado el plan de gobierno municipal del candidato nacionalista y que ha venido socializando con distintos sectores de la sociedad tanto en Tegucigalpa como Comayagüela.
Seguridad integral es la primera y principal propuesta de campaña consistente en una primera etapa llevar a cabo un centro de monitoreo y emergencia con videovigilancia en plazas, parques, puntos de taxi, paradas de unidades del transporte urbano, incluyendo iluminación y presencia de la Policía Municipal.
Otro eje que forma parte del plan de Juan Diego es el empleo y las oportunidades para jóvenes basado en la simplificación de los trámites como los permisos de operación, construcción, así como los trámites municipales.