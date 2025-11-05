Nasralla respalda accionar de Ana Paola Hall: "habla de su firmeza y estricto apego a la ley"

​Tegucigalpa, Honduras.- El candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, expresó este miércoles su respaldo a la consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, y defendió la independencia del ente rector de los comicios generales de 2025. “Defender la independencia del CNE es defender el voto de cada hondureño”, manifestó el aspirante, al tiempo que hizo un llamado a la ciudadanía a cerrar filas en defensa de las instituciones democráticas.

Nasralla destacó que las acciones de Hall reflejan “responsabilidad, firmeza y estricto apego a la ley”, en momentos en que el proceso electoral enfrenta presiones políticas. “Su compromiso con la institucionalidad y con la defensa del voto ciudadano merece el reconocimiento de todos los hondureños que creemos en un proceso libre, transparente y sin interferencias”, añadió.

El presidenciable liberal coincidió con el pronunciamiento reciente de la Misión de Observación Electoral de la OEA, que instó a respetar la autonomía de los funcionarios electorales. “Ninguna autoridad ni fuerza política debe ejercer presión o persecución sobre quienes cumplen con el deber de proteger la voluntad del pueblo”, expresó Nasralla.