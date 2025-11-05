Nasralla respalda accionar de Ana Paola Hall: "habla de su firmeza y estricto apego a la ley"

Tegucigalpa, Honduras.- El candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, expresó este miércoles su respaldo a la consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, y defendió la independencia del ente rector de los comicios generales de 2025. “Defender la independencia del CNE es defender el voto de cada hondureño”, manifestó el aspirante, al tiempo que hizo un llamado a la ciudadanía a cerrar filas en defensa de las instituciones democráticas.
Nasralla destacó que las acciones de Hall reflejan “responsabilidad, firmeza y estricto apego a la ley”, en momentos en que el proceso electoral enfrenta presiones políticas. “Su compromiso con la institucionalidad y con la defensa del voto ciudadano merece el reconocimiento de todos los hondureños que creemos en un proceso libre, transparente y sin interferencias”, añadió.
El presidenciable liberal coincidió con el pronunciamiento reciente de la Misión de Observación Electoral de la OEA, que instó a respetar la autonomía de los funcionarios electorales. “Ninguna autoridad ni fuerza política debe ejercer presión o persecución sobre quienes cumplen con el deber de proteger la voluntad del pueblo”, expresó Nasralla.
En su mensaje, el líder político subrayó que defender la independencia del CNE no es un favor a ninguna persona, sino una obligación con el país. “Hoy más que nunca debemos cerrar filas en defensa de nuestras instituciones. La voluntad del pueblo se debe expresar en las urnas, sin miedo, sin amenazas y sin presiones”, enfatizó.
“Defender al CNE es defender la democracia. Y defender la democracia es defender a Honduras”, aseguró.
El candidato liberal lamentó la situación del diputado Jorge Cálix, a quien el CNE negó la inscripción como candidato a la reelección. No obstante, anunció que el parlamentario tendrá un papel relevante dentro de su equipo político.
“Le reafirmo que tiene un espacio ganado en mi Comisión Nacional de Campaña y será una pieza fundamental en mi gobierno”, concluyó Nasralla en su declaratoria.