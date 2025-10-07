Iroshka Elvir a Ricardo Salgado: "Cuatro años y no planificaste nada, incapaz"

Tegucigalpa, Honduras.- La diputada Iroshka Elvir y el ministro de Planificación Estratégica, Ricardo Salgado, se enfrascaron en un fuerte cruce en la red social X por el uso de un Tesla Cybertruck por parte del candidato presidencial del Partido Liberal. "Salvador Nasralla es como la Cybertruck, representa la nueva política: Sin antecedentes de corrupción ni vínculos con el narcotráfico", opinó Elvir.

La congresista se refirió a la militancia del Partido Libertad y Refundación (Libre) al acotar que "son como un carro en mal estado: reciben la mitad para el comandante, cierran empresas por su radicalismo y no cumplieron ninguna promesa". El mensaje no gustó en Libre y Ricardo Salgado respondió: "Argumento trillado, sin base de sustentación, demostrando la enorme pobreza de ideas de una oposición que se auto destruyó atacando al gobierno sin construir propuestas y que terminó comparándose con un carro".

El funcionario terminó diciendo: "Entre slogan absurdos y mentiras que nadie cree, ya perdieron. Tanto que hablaron que hoy necesitan los votos cachurecos para tener esperanza". De su lado, Elvir le dijo a Salgado que está viviendo sus últimos meses como funcionario.