  1. Inicio
  2. · Honduras

Iroshka Elvir a Ricardo Salgado: "Cuatro años y no planificaste nada, incapaz"

Iroshka Elvir y Ricardo Salgado entraron un fuerte cruce de redes sociales por el uso de un Tesla Cybertruck en la campaña de Salvador Nasralla

  • 07 de octubre de 2025 a las 19:24
Iroshka Elvir a Ricardo Salgado: Cuatro años y no planificaste nada, incapaz

Iroshka Elvir entró en un fuerte cruce con Ricardo Salgado, ministro de Planificación Estretégica.

Foto: El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.- La diputada Iroshka Elvir y el ministro de Planificación Estratégica, Ricardo Salgado, se enfrascaron en un fuerte cruce en la red social X por el uso de un Tesla Cybertruck por parte del candidato presidencial del Partido Liberal.

"Salvador Nasralla es como la Cybertruck, representa la nueva política: Sin antecedentes de corrupción ni vínculos con el narcotráfico", opinó Elvir.

Congreso Nacional continuará paralizado y sin fecha para reanudar sesiones

La congresista se refirió a la militancia del Partido Libertad y Refundación (Libre) al acotar que "son como un carro en mal estado: reciben la mitad para el comandante, cierran empresas por su radicalismo y no cumplieron ninguna promesa".

El mensaje no gustó en Libre y Ricardo Salgado respondió: "Argumento trillado, sin base de sustentación, demostrando la enorme pobreza de ideas de una oposición que se auto destruyó atacando al gobierno sin construir propuestas y que terminó comparándose con un carro".

El funcionario terminó diciendo: "Entre slogan absurdos y mentiras que nadie cree, ya perdieron. Tanto que hablaron que hoy necesitan los votos cachurecos para tener esperanza".

De su lado, Elvir le dijo a Salgado que está viviendo sus últimos meses como funcionario.

Salvador Nasralla llega en un Tesla Cybertruck a actividad política en Tegucigalpa

"Alista maletas, vaca de garra, es para fuera que vas y regresas a tu vida sin lujos a costa del Estado. Hay que tener cuero de cocodrilo para hablar de mentiras con toda la lista de promesas que hicieron y no cumplieron".

Finalmente señaló: "Lo bueno es que lo que nosotros compramos es con dinero limpio y propio, no como vos con los chocolates caros y los banquetes en la secretaría de Estado. Cuatro años y no planificaste Nada. Incapaz, defensor de los que reciben la mitad para el comandante".

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias