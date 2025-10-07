Iroshka Elvir a Ricardo Salgado: "Cuatro años y no planificaste nada, incapaz"

Tegucigalpa, Honduras.- La diputada Iroshka Elvir y el ministro de Planificación Estratégica, Ricardo Salgado, se enfrascaron en un fuerte cruce en la red social X por el uso de un Tesla Cybertruck por parte del candidato presidencial del Partido Liberal.
"Salvador Nasralla es como la Cybertruck, representa la nueva política: Sin antecedentes de corrupción ni vínculos con el narcotráfico", opinó Elvir.
La congresista se refirió a la militancia del Partido Libertad y Refundación (Libre) al acotar que "son como un carro en mal estado: reciben la mitad para el comandante, cierran empresas por su radicalismo y no cumplieron ninguna promesa".
El mensaje no gustó en Libre y Ricardo Salgado respondió: "Argumento trillado, sin base de sustentación, demostrando la enorme pobreza de ideas de una oposición que se auto destruyó atacando al gobierno sin construir propuestas y que terminó comparándose con un carro".
El funcionario terminó diciendo: "Entre slogan absurdos y mentiras que nadie cree, ya perdieron. Tanto que hablaron que hoy necesitan los votos cachurecos para tener esperanza".
De su lado, Elvir le dijo a Salgado que está viviendo sus últimos meses como funcionario.
"Alista maletas, vaca de garra, es para fuera que vas y regresas a tu vida sin lujos a costa del Estado. Hay que tener cuero de cocodrilo para hablar de mentiras con toda la lista de promesas que hicieron y no cumplieron".
Finalmente señaló: "Lo bueno es que lo que nosotros compramos es con dinero limpio y propio, no como vos con los chocolates caros y los banquetes en la secretaría de Estado. Cuatro años y no planificaste Nada. Incapaz, defensor de los que reciben la mitad para el comandante".