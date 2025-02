“Continuidad del tratado de extradición será una prioridad”, asegura Iroshka Elvir

En varias áreas, en los niños, adolescentes, también he presentado proyectos de ley importantes para el cuidado y protección de los animales, esto es algo que muchos de los diputados no miran con buenos ojos porque no pertenecen a la generación millenial y es importante resaltar que también presenté una moción para que se pudiera dar notoriedad a la autoridad que debería defender los derechos de los animales que todavía no está en funciones.

¿Considera que hay igualdad de oportunidades políticas para hombres y mujeres en Honduras?

No, y lo puedo decir por experiencia propia porque en el Congreso Nacional en la primera ocasión cuando se me iba a asignar una oficina otro diputado me la quiso quitar porque él era hombre y yo mujer, no se la fue a quitar a ningún otro hombre, sino que quería mi oficina. Después de que presidí la sesión extraordinaria el señor Luis Redondo despidió al personal que me acompañaba; ya no tengo asistente, no tengo asesor, no tengo un abogado que me indique una asesoría legal porque él me la quitó y no se la quitó al resto de diputados que son hombres. Sí, hay una violencia de género.

Trascendió un audio en donde supuestamente solicitaba dinero por casillas en su movimiento y que se salió de contexto ¿Cuál fue su reacción?

Quiero decirle que es totalmente falso, nosotros jamás hemos transado con la democracia, nunca hemos vendido una casilla a esta persona igual que al resto de personas que han venido a participar con nosotros.