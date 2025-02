¿Cuáles son las propuestas de Maribel Espinoza si llega a la presidencia de Honduras?

En cuanto a relaciones comerciales, no descarta tener negociaciones con China, pero de manera en que no se afecten a las MiPymes al importar todo de ese país. “Yo quisiera tener un tratado con China. Que en lugar de mandarnos los televisores, nos manden las partes y nosotros ensamblar. ¿Por qué no? Claro que podemos hacerlo. Por eso tenemos que dar la mirada más a mecatrónica, a sistemas, porque eso es lo que viene. Yo quiero que nuestros jóvenes estén empleados y que estén enfocados a desarrollar empleo. y no van a desarrollar el país en las condiciones que están”, manifestó.