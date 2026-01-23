El turismo británico se desploma en Honduras tras exigencia de visa

En 2023, cuando Honduras aún no exigía una visa, llegaron 5,228 turistas ingleses; pero este número cayó a 4,632 en 2024 cuando el gobierno anunció que exigiría visa en reciprocidad a una medida unilateral del país europeo contra ciudadanos con pasaporte hondureño.

Tegucigalpa, Honduras.- Tras haber impuesto una visa a los ciudadanos de Reino Unido , en reciprocidad a una medida tomada por Londres (julio de 2023), Honduras experimenta una caída drástica en el flujo de turistas con pasaporte británico.

Antal Börcsök, presidente de la Cámara de Turismo de Tela, espera que el nuevo gobierno de Nasry Asfura defina una estrategia clara que permita eliminar las visas y facilite el ingreso de extranjeros que entran a Honduras “por motivos de turismo”.

El declive se acentuó hasta caer a los niveles solamente vistos durante la pandemia covid-19. Para finales de diciembre de 2025, Honduras solo registró el ingreso de 1,005 turistas británicos, según cifras del Instituto Nacional de Migración (INM). El Reino Unido (integrado por Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte) representa tradicionalmente un mercado turístico valioso para Honduras gracias a sus atractivos: las playas de Roatán, Tela, Trujillo, las ruinas mayas de Copán y la biodiversidad de La Mosquitia.

“La decisión de imponer visa a las personas de Reino Unido tuvo un efecto terrible”, dijo el empresario en entrevista telefónica. En enero de 2026, las autoridades de Reino Unido le advierten a sus ciudadanos que para viajar a Honduras deben poseer una visa, sin embargo, “los pasajeros de cruceros pueden ingresar a Honduras con un pase corto” que les permite estar en tierra mientras el barco permanece atracado (generalmente menos de un día).

De acuerdo con el sitio web de la Embajada de Honduras en Londres (en enero de 2026), los británicos interesados en obtener una visa hondureña deben enviar “un correo electrónico a la Sección Consular de la Embajada de Honduras a hondurasembassyuk@gmail.com, informando que desea aplicar” y luego “recibirá una respuesta dentro de dos días hábiles con los requisitos específicos, los que deben enviarse en formato PDF”.

Honduras le exige al ciudadano de Reino Unido el cumplimiento de una serie de requisitos, entre ellos, si es por turismo, formulario VCA-4 con fotografía reciente, pasaporte vigente (mínimo seis meses), solvencia económica (tarjetas de crédito y/o estados de cuenta de los últimos tres meses), boleto de ida y vuelta (se recomienda itinerario tentativo), reserva de hotel que justifique el período de estadía.

Los británicos que desean entrar a Honduras por negocios o asistencia técnica deben agregar carta de invitación de empresa hondureña y si es inversionista debe presentar certificado de depósito mínimo de $20,000, documentos legalizados, comprobantes financieros y poderes notariales. Las cifras generales de ingresos, que incluyen, además de turistas, personas que viajan por negocios, en tránsito, negocios y otros motivos, bajó de 8,489 (2023) a 5,098 (2025), según cifras del INM.

Otros países de Centroamérica y el Caribe, como Costa Rica, República Dominicana, Jamaica, con economías que dependen del turismo, no le exigen visa a ciudadanos de Reino Unido