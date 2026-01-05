Reino Unido defiende "transición pacífica" en Venezuela, pero pide "respeto a la carta de ONU"

Naciones Unidas.-Reino Unido afirmó este lunes ante el Consejo de Seguridad de la ONU que quiere ver una "transición segura y pacífica hacia un gobierno legítimo" que "refleje la voluntad de su pueblo".

No obstante, el representante británico, James Kariuki, reafirmó el "compromiso" de su país con el derecho internacional y los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, asegurando que el respeto a estos fundamentos "constituye la base para mantener el orden internacional".

El representante británico señaló que "el pueblo venezolano ha sufrido durante años" y calificó de "crítica" la coyuntura actual para el futuro del país.

Según Kariuki, las acciones del régimen de Nicolás Maduro han "generado niveles extremos de pobreza, represión violenta y la falla de servicios básicos", provocando además "una crisis de desplazamiento que afecta a toda la región".

El Reino Unido reiteró que considera que el mandato de Maduro carece de legitimidad y que, hasta la fecha, "el Consejo Nacional Electoral de Venezuela no ha publicado los resultados completos de las elecciones presidenciales de julio de 2024".