Protestan en Nueva York durante la audiencia contra Nicolás Maduro y su esposa

Decenas de manifestantes expresaron su respaldo a las acciones judiciales emprendidas por Estados Unidos contra Nicolás Maduro y su esposa, quienes este lunes 5 de enero estuvieron afuera de la Corte del Distrito Sur de Nueva York.
La protesta se produjo cuando Maduro fue presentado ante la justicia estadounidense, tras ser procesado por cargos relacionados con narcotráfico, según la acusación presentada por el Distrito Sur de Nueva York.
El edificio judicial Daniel Patrick Moynihan, ubicado en Manhattan, se convirtió en el epicentro de la atención internacional, al tratarse de uno de los tribunales federales más relevantes del país.
El presidente venezolano y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados el pasado 3 de enero durante una operación militar ejecutada por fuerzas estadounidenses.
La acusación contra Maduro fue emitida por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, una instancia que ha liderado investigaciones de alto perfil vinculadas al crimen organizado y el narcotráfico internacional.
Algunos manifestantes señalaron que la detención del mandatario representa un hecho histórico y un punto de inflexión en la lucha contra la impunidad de altos funcionarios señalados por delitos transnacionales.
El caso ha generado una amplia reacción internacional y ha sido seguido de cerca por gobiernos, organismos multilaterales y la diáspora venezolana en distintos países.
Se espera que en los próximos días las autoridades judiciales de Estados Unidos amplíen la información sobre el caso.
Tras la audiencia, en la que Maduro y su esposa se declararon no culpables, el juez fijo la nueva audiencia para el 17 de marzo.
La diáspora venezolana espera que le caiga todo el peso de la ley a Maduro y a su esposa.