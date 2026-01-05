  1. Inicio
Protestan en Nueva York durante la audiencia contra Nicolás Maduro y su esposa

Manifestantes opositores al gobierno de Nicolás Maduro se concentraron este 5 de enero frente a la Corte del Distrito Sur de Nueva York, donde ondearon banderas de Venezuela

  • Actualizado: 05 de enero de 2026 a las 14:36
Protestan en Nueva York durante la audiencia contra Nicolás Maduro y su esposa
1 de 12

Decenas de manifestantes expresaron su respaldo a las acciones judiciales emprendidas por Estados Unidos contra Nicolás Maduro y su esposa, quienes este lunes 5 de enero estuvieron afuera de la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

 Fotos: Eduardo Solano | El Heraldo
Protestan en Nueva York durante la audiencia contra Nicolás Maduro y su esposa
2 de 12

La protesta se produjo cuando Maduro fue presentado ante la justicia estadounidense, tras ser procesado por cargos relacionados con narcotráfico, según la acusación presentada por el Distrito Sur de Nueva York.

 Foto: Eduardo Solano | El Heraldo
Protestan en Nueva York durante la audiencia contra Nicolás Maduro y su esposa
3 de 12

El edificio judicial Daniel Patrick Moynihan, ubicado en Manhattan, se convirtió en el epicentro de la atención internacional, al tratarse de uno de los tribunales federales más relevantes del país.

 Foto: Eduardo Solano | El Heraldo
Protestan en Nueva York durante la audiencia contra Nicolás Maduro y su esposa
4 de 12

El presidente venezolano y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados el pasado 3 de enero durante una operación militar ejecutada por fuerzas estadounidenses.

 Foto: Eduardo Solano | El Heraldo
Protestan en Nueva York durante la audiencia contra Nicolás Maduro y su esposa
5 de 12
Protestan en Nueva York durante la audiencia contra Nicolás Maduro y su esposa
6 de 12

La acusación contra Maduro fue emitida por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, una instancia que ha liderado investigaciones de alto perfil vinculadas al crimen organizado y el narcotráfico internacional.

 Foto: Eduardo Solano | El Heraldo
Protestan en Nueva York durante la audiencia contra Nicolás Maduro y su esposa
7 de 12
Protestan en Nueva York durante la audiencia contra Nicolás Maduro y su esposa
8 de 12

Algunos manifestantes señalaron que la detención del mandatario representa un hecho histórico y un punto de inflexión en la lucha contra la impunidad de altos funcionarios señalados por delitos transnacionales.

 Foto: Eduardo Solano | El Heraldo
Protestan en Nueva York durante la audiencia contra Nicolás Maduro y su esposa
9 de 12

El caso ha generado una amplia reacción internacional y ha sido seguido de cerca por gobiernos, organismos multilaterales y la diáspora venezolana en distintos países.

 Foto: Eduardo Solano | El Heraldo
Protestan en Nueva York durante la audiencia contra Nicolás Maduro y su esposa
10 de 12

Se espera que en los próximos días las autoridades judiciales de Estados Unidos amplíen la información sobre el caso.

 Foto: Eduardo Solano | El Heraldo
Protestan en Nueva York durante la audiencia contra Nicolás Maduro y su esposa
11 de 12

Tras la audiencia, en la que Maduro y su esposa se declararon no culpables, el juez fijo la nueva audiencia para el 17 de marzo.

 Foto: Eduardo Solano | El Heraldo
Protestan en Nueva York durante la audiencia contra Nicolás Maduro y su esposa
12 de 12

La diáspora venezolana espera que le caiga todo el peso de la ley a Maduro y a su esposa.

 Foto: Eduardo Solano | El Heraldo
